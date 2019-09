State Bank of India ATM Cash Withdrawal Limit News in Hindi: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India : SBI) ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से विभिन्न डेबिट कार्ड की सुविधा देता है। हालांकि, बैंक ने इन सभी कार्ड्स में एटीएम पर एक दिन में कैश विथड्रॉल (पैसे निकालने के लिए) की अलग-अलग लिमिट तय कर रखी है।

SBI अपने ग्राहकों को माह भर में आठ से 10 बार एटीएम पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। पर इस सीमा के बाद अगर कोई उपभोक्ता ट्रांजैक्शन करता है, तब उससे कुछ चार्ज लिया जाता है। यही नहीं, बैंक इसके अलावा एक अक्टूबर 2019 से एटीएम पर कार्डलेस कैश विथड्रॉल और खाते में बैंलेंस या कम रकम होने के चलते न हो पाने वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी चार्ज वसूलेगा। ऐसे में अगर आप भी इनमें से कोई भी डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये जरूरी नियम जान लीजिएः

SBI Classic and Maestro Debit Cards: यह बैंक का सबसे प्रचलित एटीएम कम डेबिट कार्ड है, जिसमें एटीएम विथड्रॉल लिमिट न्यूनतम 100 रुपए है, जबकि अधिकतम 20,000 रुपए है।

SBI Global International Debit Card: एसबीआई के इस डेबिट कार्ड से आप कहीं भी अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी एटीएम विथड्रॉल लिमिट कम से कम 100 रुपए है, जबकि अधिकतम सीमा 40,000 रुपए है।

SBI Gold International Debit Card: इस डेबिट कार्ड को सामान खरीदने, न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में ऑनलाइन पेमेंट और कैश निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दिन इस कार्ड के जरिए कोई भी कम से कम 100 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए विथड्रॉ कर सकता है।

SBI Platinum International Debit Card: भारतीय स्टेट बैंक के इस डेबिट कार्ड से यूजर भारत और देश के बाहर ऑनलाइन पेमेंट के साथ कैश निकाल सकते हैं। मिनिमम एटीएम विथड्रॉल लिमिट इस कार्ड में 100 रुपए है, जबकि अधिकतम सीमा एक लाख रुपए है।

