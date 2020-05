How to complain objectionable messages received on WhatsApp: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों से जुड़ने के लिए ये एक अहम जरिया हैं। यूं तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं लेकिन आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया मैसेजिंग एप व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूजर्स को कई बार उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जाता है जब अन्य यूजर अश्लील मैसेज भेजने लगता है।

ऐसे में यूजर को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। कई बार ब्लॉक करने के बावजूद भी यूजर दूसरे नंबर से आपको अश्लील मैसेज भेज देता है। इसके साथ ही धमकी भरे मैसेज भी दिए जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटी करने वालों से अगर आप परेशान हैं या भविष्य में कभी इस तरह की परिस्थिति में फंसते हैं तो आपको क्या करना होगा और क्या नहीं।

व्हाट्सएप पर प्राप्त आपत्तिजनक संदेशों के खिलाफ आप दूरसंचार विभाग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पीड़ित को मोबाइल नंबर के साथ संदेश का स्क्रीनशॉट लेकर ‘ccaddn-dot@nic.in’ पर ई-मेल कर सकते हैं।

अगर किसी को भद्दे, आपत्तिनजक, जान से मारने की धमकी, अश्लील व्हाट्सएप संदेश मिलते हैं तो वह मोबाइल नंबर के साथ संदेश के स्क्रीनशॉट को ‘ccaddn-dot@nic.in’ पर भेज सकते हैं। इसके बाद जरूरी कार्रवाई के लिए इसे दूरंसचार सेवा प्रदाताओं और पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। अगर भविष्य में आपको कोई इस तरह परेशान करता है तो आप आसानी से घर बैठे ही शिकायत कर सकेंगे।

