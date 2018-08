फेसबुक से एकदम छुटकारा पाने के लिए Settings में जाकर General पर क्लिक करें, सबसे नीचे Manage your Account विकल्प आएगा। Deactivate your account पर क्लिक करें। डीएक्टिवेट किया गया अकाउंट फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। हमेशा के लिए अकाउंट डिलीट करने के लिए सबसे ऊपर दाएं कोने पर Quick Help आइकॉन पर क्लिक करें, Search में delete account टाइप करें। एक लिस्ट खुलेगी। How do I permanently delete my account पर क्लिक करें। फेसबुक अस्पष्ट निर्देश देगा जैसे कि log into your account और let us know, ऐसे में delete my account के लिए let us know कोड का काम करता है, क्लिक करें और अपना पासवर्ड डालकर कैप्चा भरें। अकाउंट डिलीट करने की आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। फेसबुक इस पर अमल करने में कुछ दिनों का वक्त लेता है, अगर इस दौरान आपने अपना अकाउंट लॉग इन किया तो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि फेसबुक डेटा डाउनलोड कर लें। इसके लिए Settings> General Account Settings > Download a copy of your Facebook data और फिर Start My Archive पर क्लिक करें। डाउनलोड पूरा होने पर फेसबुक की तरफ से एक लिंक के साथ ई-मेल आएगा, जिससे अपना डेटा डाउनलोड करें। ध्यान रहे कि लिंक जल्दी एक्सपायर हो जाता है।

ट्विटर के मामले में भी पहले डेटा आर्काइव कर लें। इसके लिए Settings में जाकर Request your archive पर क्लिक करें। कुछ समय बाद ट्विटर आपको एक डाउनलोड जिप फाइल के साथ मेल भेजेगा, उसे डाउनलोड कर लें। अब अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए settings में जाएं, नीचे की तरफ Deactivate my account विकल्प आएगा, क्लिक करें, अब पासवर्ड भरें। अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद डिलीट प्रॉसेस शुरू होने में 30 दिन का समय और लगता है। कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक प्रॉसेस शुरू होने पर कुछ हफ्ते और लग सकते हैं।

इंस्टाग्राम मोबाइल ऐप द्वारा अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता है, इसके लिए वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। हमेशा के लिए अकाउंट डिलीट करने के लिए https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज जाकर पासवर्ड डालें और Permanently delete my account पर क्लिक करें।

