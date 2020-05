How to registered mobile number in SBI: हम अपनी मेहनत की मोटी और गाढ़ी कमाई को बैंक खातों में जमा करते हैं। बैंक खातों में रखा पैसा सुरक्षित माना जाता है। खातों के साथ मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करवाना भी खाताधारकों को कई स्तरीय सुरक्षा देता है। आपके खाते से कैश निकासी, रकम जमा करने या फिर किसी तरह की संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जानकारी तुरंत एसएमएस के जरिए मोबाइल पर मिल जाती है। तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंक ग्राहकों को मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन की सुविधा देते है।

इस सुविधा का फायदा यह है कि आपको बार-बार अपने खाते से हो रहे लेन-देन की जानकारी के लिए एटीएम या बैंक नहीं जाना पड़ता। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग से भी सभी ट्रांजेक्शन का पता लग जाता है। अब सवाल यह है कि खाताधारक अपने खाते के साथ मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं? हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में कैसे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रर्ड किया जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। हालांकि सभी बैंकों में इसी प्रॉसेस को फॉलो किया जाता है।

अगर आपका एसबीआई में खाता है तो आप दो तरीकों से ऐसा कर सकते हैं। पहला है आप होम ब्रांच जाकर फॉर्म भरकर दूसरा है एसबीआई के एटीएम बूथ में जाकर खुद ही रजिस्ट्रेशन। एटीएम के जरिए मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले मशीन में अपना डेबिट कम एटीएम कार्ड स्वाइप करें। फिर स्क्रीन पर दिखने वाले मीन्यू में ‘रजिस्ट्रेशन’ ऑप्शन को चुनें।

आगे आपसे पिन डालने के लिए कहा जाएगा। उसे भी भर दें। फिर ‘मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक कर नंबर डालें और आगे बढ़ें। नंबर कन्फर्मेशन के लिए दो बार आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रर्ड हो जाएगा।

