State Bank of India Mother’s Day Special Offer: मदर्स डे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। बैंक गिफ्ट खरीदारी पर 2 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है। अगर आप इस खास मौके पर अपनी मां के लिए कोई गिफ्ट खरीदने की सोच रहे हैं तो एसबीआई के इस आकर्षक ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बैंक टाइटन कंपनी की घड़ी पर यह छूट दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर इस ऑफर की जानकारी दी है।

बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन योनो यानी YONO (You Only Need One) से खरीदने पर ग्राहक इस ऑफ का फायदा दिया जा रहा है। इस ऑफर का नाम ‘टाइम विद मां’ (TimeWithMa)है। ग्राहकों को मोबाइल एप पर सबसे पहले लॉग इन करना होगा और फिर शॉप एंड आर्डर पर जाकर फैशन एंड लाइफस्टाइल पर पर क्लिक करना होगा।

आप उस घड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी पसंद आ रही हो। घड़ी सेलेक्टर करने के साथ-साथ आप इसके फीचर भी जान सकते हैं। पेमेंट से पहले आपको ‘SBITITAN’ प्रोमोकोड का इस्तेमाल करना होगा। इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद ही आपको 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

बैंक की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस ऑफर के तहत घड़ी खरीदने पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि घड़ी मैन्यफैक्चर करने वाली कंपनी की होगी। ऐसे में ग्राहकों को बैंक से संपर्क न करते हुए टाइटन कंपनी से संपर्क करना होगा।

