Without adding a beneficiary you can transfer small amounts through SBI, HDFC Netbanking: कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच डिजीटल ट्रांजेक्शन में एकबार फिर तेजी आई है। ठीक वैसे ही जैसे 2016 में नोटबंदी के बाद आई थी। कोरोना संकट को देखते हुए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर पर ही खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बीच किसी भी तरह के लेन-देन के लिए ऑनलाइन माध्यम जैसी पेटीएम, फोन पे और गूगल पे आदि का सहारा लिया जा रहा है। इनके जरिए यूजर्स तुरंत किसी को भी छोटे अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन एप्स में रिसीवर की ज्यादा डिटेल्स नहीं भरनी होती।

वहीं क्या आपको पता है कि नेट बैंकिंग के जरिए भी लंबी चौड़ी डिटेल्स भरे बिना भी किसी को छोटा अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है। जुलाई 2018 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ‘क्विक ट्रांसफर’ सेवा शुरू की थी, इसके जरिए ग्राहकों को किसी लाभार्थी को जोड़े बिना मनी ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है, वहीं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) में ग्राहकों को काफी लंबी जानकारी भरनी होती है।

‘क्विक ट्रांसफर’ सेवा के जरिए ग्राहक प्रति दिन 25,000 तक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बस रिसीवर का नाम और खाता संख्या दर्ज करना होता है। पैसे ट्रांसफर करने से पहले आपके रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होता है।

एसबीआई यह सुविधा केवल नेटबैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराता है और इसे बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर एक्सेस किया जा सकता है। यदि रिसीवर का एसबीआई में खाता है, तो भेजी गई राशि तुरंत लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाती है। बता दें कि एसबीआई के अलावा, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी इसी तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं।