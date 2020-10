SBI YONO App: देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्राहकों को बिना लॉग इन किए बैलेंस चेक करने की सुविधा देता है। ग्राहक बड़े ही आसानी से चुटकियों में कुछ ही सेकेंड्स में अपने खाते का बैलेंस आसानी से चेक कर सकते हैं।

एसबीआई के बैंकिंग और लाइफस्टाइल मोबाइल एप योनो के जरिए ऐसा किया जा सकता है। योनो यानी ‘You Only Need One App’ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एकीकृत बैंकिंग प्लेटफार्म है। इसमें बैंकिंग लेनदेन के अलावा फिल्म टिकट बुक करने, शॉपिंग करने, खाने का बिल देने इत्यादि की सुविधा भी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

दरअसल योनो पर मौजूद प्री लॉग इन फीचर्स के जरिए ऐसा संभव है। इस फीचर का फायदा यह है कि ग्राहक लॉग इन किए बिना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने खाते में कितना बैलेंस है इसे भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही पासबुक भी देख सकते हैं।

एक तरह से ग्राहक आसानी से कुछ ही सेकेंड्स में अपने अकाउंट स्टेटमेंट की बारीकियों पर डाल सकते हैं। इसके लिए 6 अंकों का एमपिन (MPIN) या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस आईडेंटिफिकेशन या फिर यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। इन तीनों में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल कर आप आसानी से झटपट लॉग इन कर सकते हैं।

हालांकि एसबीआई पहला बैंक नहीं है जो कि ये सुविधा ग्राहकों को दे रहा है। कई अन्य बैंक भी इसी तरह का फीचर अपनी-अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए ग्राहकों को दे रहे हैं। ग्राहकों को इससे बार-बार लॉग इन करने के लिए आईडी और पासवर्ड दर्ज करने की झंझट से छुटकारा मिल जाता है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो