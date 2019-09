SBI खाते को Aadhaar से जल्द करवा लीजिए लिंक, अपना सकते हैं ये 5 तरीके

SBI: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्राहक अपने खाते को आधार से पांच तरीकों से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए एसबीआई ने बड़े ही आसान तरीके इजाद किए हैं। अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है लेकिन सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में लिंकिंग अनिवार्य है। अगर एसबीआई में आपका भी बचत खाता है और अगर आपने अब तक उसे आधार से लिंक नहीं किया है तो अब आप आसानी से यह काम कर सकते हैं। आईए जानते हैं वह पांच तरीके:-

1. एसबीआई कॉर्पोरेट के जरिए: ग्राहक एसबीआई की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर ‘Link your AADHAAR Number with your bank account’ के विकल्प पर क्लिक करके लिंकिंग कर सकते हैं। यहां पर मांगी गई जानकारियों को भरने के बाद ग्राहक को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंकिंग के स्टेट्स की जानकारी दी जाएगी।

2. एसबीआई नेट बैंकिंग पोर्टल: एसबीआई नेट बैंकिंग पोर्टल पर भी आप अपने आधार को खाते से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.onlinesbi.com पर जाकर सक्रीन के लेफ्ट पैनल पर ‘My Accounts’ पर जाकर ‘Link your Aadhaar number’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा।

3. एसबीआई एप्लीकेशन: एसबीआई खाताधारक कहीं से भी ऑनलाइन SBI Anywhere Personal ऐप द्वारा भी लिंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को सबसे पहले ‘Requests’ और इसके बाद ‘Aadhaar’ और अंत में ‘Aadhaar linking’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से CIF को सेलेक्ट कर आधार नंबर दर्ज करना होगा। T&C को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा।

4. एसबीआई एटीएम: सबसे पहले आप एसबीआई के किसी एटीएम पर जायें। अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप करने के बाद एटीएम पिन दर्ज करें। मेन्यू से ‘Service-Registrations’ पर क्लिक करें। फिर Aadhaar Registration पर जाकर अकाउंट टाइप दर्ज करें। इसके बाद आधार नंबर दर्ज करें। आपका आधार आपके खाते से लिंक हो जाएगा।

5. एसबीआई ब्रांच: अगर उपरोक्त दिए गए किसी भी तरीकों के जरिए ग्राहक आधार लिंकिंग में असमर्थ हैं तो वह ब्रांच में जाकर भी लिंकिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर। और ब्रांच में ‘Letter of Request’ भरना होगा। आधार फोटो कॉपी को इस फॉर्म के साथ अटैच कर जमा करवा दें। ब्रांच से वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार खाते से लिंक हो जाएगा। ग्राहक को एसएमएस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी।

