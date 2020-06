New Enterprise Registration Now Just On Aadhaar From July: केंद्र सरकार ने कंपनियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए हाल में अहम फैसला लिया था। ये फैसला एक जुलाई से लागू हो रहा है। इसके तहत आधार नंबर के जरिए किसी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को अपलोड करने की बाध्यता अब समाप्त होने जा रही है।

रजिस्ट्रेशन करवाते हुए ये प्रक्रियाएं काफी जटिल साबित होती हैं जिसमें ऊर्जा और समय दोनों खराब होता है। हालांकि ये जानकारियां सेल्‍फ-डिक्‍लरेशन के जरिए जमा करनी होंगी। केंद्र सरकार ने कंपनी खोलने की प्रक्रिया को डिजिटल इंडिया के तहत पेपरलेस करने के मकसद से ये व्‍यवस्‍था शुरू की है।

सरकार ने नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन रूल्स को नोटिफाई भी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई व्‍यवस्‍था उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया को आयकर और जीएसटी सिस्‍टम को एक दूसरे से जोड़ने की बात सेट हो पाई है। जो भी जानकारियां दी जाएंगी, उनका सत्यापन स्थायी खाता संख्या (पैन संख्या) और जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) से किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।

वहीं ऐसे लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए भी सरकार ने अलग से व्यवस्था की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे लोग अगर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उन्हें सिंगल विंडो सिस्‍टम पर आधार एनरोलमेंट रिक्‍वेस्‍ट , बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की छूट है। इन दस्तावेजों कोम जमा करने पर बिना आधार के भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

