केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को खत्म को लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही इसकी डेडलाइन को 3 मई तक बढ़ा दिया। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज की शॉप बंद है। इसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी 2जी प्रीपेड यूजर्स को उठानी पड़ रही है। ग्राहक रिचार्ज न करवाने पाने के चलते किसी को फोन कॉल नहीं कर पा रहे हैं।

ग्राहकों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वोडाफोन ने 2जी ग्राहकों के लिए भी Quick Recharge सर्विस शुरू की है। इसके जरिए यूजर्स सिर्फ एक मिस्ड कॉल या एसएमएस के जरिए भी रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहक हैं तो आपको फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर Stopup लिखना होगा। इसके बाद स्पेस देकर MPIN स्पेस मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद रिचार्ज अमाउंट टाइप कर इसे 9223440000 पर भेज देना होगा। ऐसा करते ही आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा।

वहीं अगर आपके पास एक्सिस बैंक का खाता है तो आपको 9717000002 / 5676782 पर एसएमएस करना होगा। वहीं अगर आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो आपको 9222208888 पर एसएमएस करना होगा। एसएमएस का फॉर्मेट कुछ तरह से होगा- ‘MOBILE 10 digit Mob No Idea/Vodafone Amount Last 6 digits of Bank Account’

दरअसल लॉकडाउन के बीच टेलिकॉम कंपनियां 4जी ग्राहकों को सहुलियतें दे रही थीं लेकिन 2जी ग्राहकों को नजरअंदाज कर रही थीं। इसी कमी दूर करने के लिए वोडाफोन ने Quick Recharge सर्विस को 2जी ग्राहकों को लिए भी लॉन्च कर दिया।

वहीं भारतीय टेलीकॉम रेग्यूलेटर (ट्राई) ने बीते दिनों टेलीकॉम कंपनियों से प्रीपेड यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी बढ़ाने को कहा था। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनियां ग्राहकों को ये राहत दे सकती है लेकिन अबतक इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

