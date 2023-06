14वीं किस्त से पहले जरूर करवा लें ये काम, योगी सरकार की किसान भाइयों से अपील

सरकार ने हिदायत दी है कि किसान आधार सीडिंग करवाने या बैंक खातों से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में लगे शिविर में पहुंच सकते हैं।

Photo : PTI

भारत सरकार अलग-अलग तरह की योजनाओं के तहत आम नागरिकों तक राहत पहुंचा रही है। ऐसे ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जिसके तहत किसानों को लाभ मिलता है। योजना के तहत किसानों को सरकार की ओर से धन राशि के तौर पर मदद मुहैया कराई जाती है। योजना के अंतर्गत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसी साल 27 फरवरी को पीएम किसान की 13वीं किस्त जारी की गई थी और अब 14 वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। 14 वीं किस्त से पहले यूपी सरकार की हिदायत उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से अपील की है कि योजना का लाभ पाने के लिए अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग कराना ज़रूरी है। ताकि यह पहचान हो सके की लाभ लेने वाले किसान आप ही हैं। सरकार ने ई-केवाईसी के बिना योजना से वंचित रह जाने की चेतवानी भी दी है। सरकार ने हिदायत दी है कि किसान आधार सीडिंग करवाने या बैंक खातों से जुड़ी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में लगे शिविर में पहुंच सकते हैं। अगर आपके गांव में कैंप लगकर हट चुका है तो पास के गांव पहुंच कर भी अपनी समस्या का हल करवाया जा सकता है। योजना से जुड़ी फोन एप को ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड किया जाना भी फायदेमंद हो सकता है। खाता अपडेट कराए जाने से लेकर हर छोटी बड़ी समस्या का हल ग्राम पंचायत पर लगे कैंप में हो रहा है। Also Read Farmer Protest: शाहबाद में हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान, हरियाणा में किसानों ने किया Highway जाम 14 वीं किस्त के लिए क्या-क्या है जरूरी योजना का लाभ लेने के लिए किसान पोर्टल पर भूमि की डिटेल होना जरूरी है।

किसान पोर्टल पर ई-के वाई सी होना जरूरी

बैंक खाते की आधार सीडिंग, एन.पी.सी.आई से लिंक होना जरूरी ग्राम पंचायत में लगे कैंप पहुंच कर करवा सकते हैं समस्या का हल उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में तारीख 22 मई, 2023 से कैंप लगना शुरू हो चुका है। यह 10 जून तक जारी रहेगा। आप 14 वीं किस्त से जुड़ी जानकारी और अपने खाते को चेक कराने के लिए किसान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ग्राम पंचायत जा सकते हैं।

