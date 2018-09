कटे-फटे नोटों की वापसी पर RBI ने किए 6 संशोधन, रिफंड को लेकर जान लें ये नियम

आरबीआई ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया (नोट रिफंड) रूल्स, 2009 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। आरबीआई ने 6 सितंबर को ही बदले प्रावधानों को लागू करने की घोषणा कर दी थी। ये संशोधन महात्मा गांधी श्ृंखला के नए नोटों को जनता से बदलने के लिए किए गए हैं। ये नोट पहले जारी किए गए नोटों की तुलना में आकार में छोटे हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आरबीआई ने 50 रुपये या उससे ज्यादा मूल्य के कटे-फटे नोटों को लेकर कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। बदले प्रावधानों के तहत यदि ये नोट 40 फीसदी से ज्यादा हिस्से में बंटे होंगे तो उन परिस्थितियों में पूरा रिफंड मिलेगा। आरबीआई ने 2000 रुपये मूल्य के क्षतिग्रस्त नोटों के लिए भी मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर 2000 रुपये का क्षतिग्रस्त नोट का बड़ा टुकड़ा 88 वर्ग सेमी या उससे बड़ा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक संबंधित व्यक्ति को पूरा रिफंड करेगा। लेकिन अगर नोट के टुकड़े का बड़ा हिस्सा 44 वर्ग सेमी या उससे छोटा है तो उस परिस्थिति में रिजर्व बैंक ग्राहक को 2000 रुपये के बदले 1,000 रुपये ही रिफंड करेगा।

