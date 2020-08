How to apply for ration card: राशन कार्ड के लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी पर अनाज मुहैया करती है। इस कार्ड को राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में भी होता है। सरकार द्वारा जारी किया जाता है इसलिए इसको हाथों-हाथ स्वीकार किया जाता है। राशन कार्ड को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता और वह असमंजस की स्थिति में रहते हैं।

ऐसा ही एक सवाल लोगों के मन में होता है कि वे कौन से वाले राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें और कौन से वाले के लिए नहीं। दरअसल राशन कार्ड दो तरह से जारी किए जाते हैं। इसमें पहला है बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग तो दूसरा है एपीएल यानी गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग।

अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो एपीएल वाले राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा तो वहीं अगर आप बीपीएल कैटिगरी में आते हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें। यानी की आपको कौन सा कार्ड मिलेगा यह पूरी तरह से आपकी इनकम पर निर्भर करता है। इन दोनों तरह के कार्ड में फर्क यह है कि बीपीएल कार्डधारकों को एपीएल कार्डधारकों की तुलना में थोड़ा ज्यादा फायदा पहुंचता है।

राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने-अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर विजीट करना होगा। अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने पोर्टल हैं। ऐसे में आपको इन पोर्टल से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

