पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से चलकर दिल्ली पहुंची एक ट्रेन। इस दौरान एक यात्री ने कहा कि ट्रेन को सैनेटाइज किया जा रहा है और साथ ही साफ-सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं।

Delhi: A special train, carrying passengers from Howrah Junction in West Bengal, arrived at the New Delhi railway station today. A passenger says, "The train was well sanitized and hygienic. Social distancing has also been kept in mind". pic.twitter.com/MZj9e7zghM