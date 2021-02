Maruti Wagon R: पुरानी कार खरीदना नई कार खरीदने के मुकाबले थोड़ा परेशानी भरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी कार खरीदते वक्त लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। पुरानी कार खरीदना कई मायनों में फायदेमंद माना जाता है। अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो पुरानी कार खरीदना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका बजट कम है तो वह पुरानी कार खरीदकर अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं।

पुरानी कार खरीदने से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। लोग असमंजस की स्थिति में होते हैं और फैसला नहीं ले पाते। ग्राहकों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मारूति सुजुकी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है।

कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। True Value वेबसाइट पर भी कार की जानकारियां दी जाती हैं। पुरानी कारों को बेचने के लिए ट्रू वैल्यू डीलरशिप की शुरुआत 2001 में हुई थी। ये हैं True Value वेबसाइट पर मिल रही कार:-

Wagon R LXI: कंपनी 2014 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल और सीएनजी किट के साथ आने वाली यहकार 2,85,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 83,709 किलोमीटर चल चुकी है।

Wagon R LXI: कंपनी 2014 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली यह कार 3,25,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 43,763 किलोमीटर चल चुकी है।

Wagon R LXI: कंपनी 2014 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली यह कार 3,70,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 2,81,371 किलोमीटर चल चुकी है।

नोट: गाड़ियों से जुड़ी जो भी जानकारी यहां पर दी गई है वह True Value वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक है। पुरानी कार खरीदते वक्त दस्तावेजों व गाड़ी की कंडीशन की जांच स्वयं करें। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए ऑनलाइन लेन देन न करें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये सभी कार दिल्ली सर्किल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।