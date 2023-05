New Vande Bharat Train: बंगाल को एक और सेमी-हाई स्पीड ट्रेन की सौगात, पुरी से हावड़ा की यात्रा होगी आसान

Howrah-Puri Vande Bharat Express: गुरुवार को छोड़कर ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच 500 किमी की दूरी लगभग साढ़े छह घंटे में तय करेगी।

यह दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) जोन के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। (फाइल फोटो)

Puri Howrah Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि हावड़ा-पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को गुरुवार को दोपहर करीब एक बजे पुरी से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पुरी स्टेशन पर उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद पश्चिम बंगाल को मिलने वाली यह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच 500 किमी की दूरी लगभग साढ़े छह घंटे में तय करेगी। 20 मई से होगा नियमित संचालन अधिकारी ने जानकारी दी कि 22895/22896 हावड़ा-पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 20 मई से शुरू होगा। गुरुवार को छोड़कर ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन हावड़ा से सुबह 6.10 बजे निकलेगी और दोपहर 12.35 बजे पुरी पहुंचेगी और वापसी में यह पुरी से दोपहर 1.50 बजे निकलेगी और रात 8.30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव 16 डिब्बों वाली यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर रुकने की संभावना है। ये हैं – खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर-क्योंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर दो मिनट की अवधि के लिए रुकेगी। 130 किमी प्रति घंटे की होगी गति हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपने ट्रायल रन के दौरान 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार को छू लिया है। लिहाजा उम्मीद है कि यह इस रफ्तार से रूट पर चलेगी। Also Read ट्रेन में सफर के दौरान भी काम करते दिखे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, यूजर्स दे रहे ऐसे रिएक्शन ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक बंगाल विशेष रूप से कोलकाता और इसके आसपास के पर्यटकों के लिए भगवान जगन्नाथ का निवास पुरी एक तीर्थ स्थल है। एक समुद्र तट रिसॉर्ट शहर के रूप में यह बहुत लोकप्रिय है। ऐसे में सेमी-हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों के बीच इस ट्रेन के काफी हिट होने की संभावना है।

