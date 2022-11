Old Pension Scheme: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, पुरानी पेंशन योजना को भगवंत मान कैबिनेट की मंजूरी!

Punjab Old Pension scheme: पंजाब की भगवंत मान कैबिनेट ने 2004 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना के दोबारा कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान। (फोटो सोर्स: फाइल/एक्सप्रेस)।

पढें यूटिलिटी न्यूज (Utility News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram