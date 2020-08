How to take post office franchise: कई लोगों का यह सपना होता है कि वे खुद को कोई बिजनेस शुरू करें। इच्छाशक्ति तो मन में होती है लेकिन निवेश करने से पहले कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं बिजनेस डूब गया तो मेहनत की मोटी गाढ़ी कमाई खराब हो जाएगी। कोरोना संकट के इस दौर में तो कई कंपनियों ने छंटनी कर दी है। वहीं महामारी के डर से लाखों लोगों ने खुद ही नौकरी छोड़ दी है।

ऐसे में अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ये एक तरह से खुद का ही बिजनेस है और इससेआप मोटी कमाई कर सकेंगे। फ्रेंचाइंजी लेने वाले शख्स को पोस्ट डिपार्टमेंट की गाइडेंस के आधार पर ही काम करना होता है। पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी 5 हजार रुपये के मामूली निवेश से मिल जाती है।

पोस्ट ऑफिस दो तरह की फ्रेंचाइजी मुहैया करती है जिसमें पहली आउटलेट फ्रेंचाइजी होती है जबकि दूसरी पोस्टल एजेंट्स। आउटलेट फ्रेंचाइजी काउंटर सर्विस से जुडी फ्रेंचाइजी है। इसके तहत ये फ्रेंचाइजी उन्हीं जगहों के लिए दी जाती है जिन जगहों पर पोस्ट ऑफिस द्वारा डाकघर खोले नहीं जा सकते हैं।

ऐसे में इन जगहों पर पोस्ट ऑफिस की तमाम सुविधाएं पहुंचाने के लिए इस फ्रेंचाइजी को खोलने की अनुमति दी जाती है। बात करें पोस्टल एजेंट्स फ्रेंचाइजी की तो इसके तहत मुख्य कामकाज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल स्टैम्प्स और स्टेशनरी घर-घर पहुंचाने का होता है।

ऐसे करें आवेदन: ऐसे करें आवेदन: आपको सबसे पहले इस लिंक https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर भरना होगा। इसके बाद डाक विभाग में जमा करना होगा। अगर आप स्कीम के लिए पात्र पाए जाते हैं तो डाक विभाग और आपके बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे जिसके बाद आप फ्रेंचाइजी हासिल कर लेंगे।

