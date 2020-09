PNB Power Ride – Scheme For Financing Two Wheelers To Women: पंजाब नेशनल बैंक की पॉवर राइड स्कीम के जरिए मात्र 8 हजार रुपये में महिलाएं नई स्कूटी अपने नाम कर सकती हैं। पीएनबी महिलाओं ग्राहकों के लिए स्की लेकररर आया है। बाइक, स्कूटर और मोपेड खरीदने के लिए फाइनेंस के लिए ये सुविधा बैंक की तरफ से उप्लब्ध है।

बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर किसी महिला की सैलरी 8 हजार रुपये तक है तो वह आसानी से इस स्कीम का फायदा ले सकती है।

अगर वह इतनी सैलरी पाती हैं तो वह चाहे तो बाइक या स्कूटर खरीद सकती है। खास बात यह है कि पंजाब नेशनल बैंक महिला ग्राहक की इसमें मदद करेगा।

वे महिलाएं जो कि नौकरी को कम से कम 6 महीने पूरी कर चुकी हों वे इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। वहीं जो महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनके लिए एक साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर वे लड़कियां जो कि स्टूडेंट है तो माता-पिता को को-बॉरोअर्स बना सकती हैं।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो