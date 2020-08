PM Kisan Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को छठी किस्त जारी की जा चुकी है। किसानों के खाते में सरकार ने 2 हजार रुपये की किस्त ट्रांसफर की है। कई किसानों को किस्त मिल चुकी है तो कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें अबतक किस्त नहीं मिली है। किस्त न मिलने के पीछे कई तरह की वजहें हो सकती हैं। मसलन किसान ने सही जानकारी साझा न कि हो या फिर उसके नाम में गलती हो या बैंक अकाउंट या आधार नंबर में गलती आदि।

जिन किसानों के खाते में पैसे रिसीव हुए हैं उन्हें एक एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी भी मिल गई है जबकि जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है उनके पास किसी तरह की जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। आखिर किस्त क्यों नहीं आई और आएगी भी तो कब तक आएगी आदि। लेकिन क्या आपको पता है कि आप घर बैठे ही अपने पीएम किसान खाते का स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है

सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करना होगा। यहां ‘Farmers Corner’ में मौजूद ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें। नया पेज ओपन होगा जहां पर Aadhaar number, bank account number और mobile number में से किसी एक को दर्ज करें। अब ‘Get Data’ के लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी खुल जाएगी।

इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अबतक कितनी किस्त जारी की जा चुकी है। और मौजूदा किस्त का क्या स्टेट्स है। कौन-कौन सी डेट में सरकार ने पिछली किस्त ट्रांसफर की थी आदि। ध्यान रहे इस पेज पर अगर आपको ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ दिखाई दे तों इसका मतबल आपकी छठी किस्त प्रॉसेस में है और आपके खाते में जारी कर दी जाएगी। वहीं अगर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता तो यानी आपके आवेदन में कुछ गड़बड़ है जिसे आपको करेक्ट करवाना होगा।

