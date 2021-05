PM Kisan Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को शुक्रवार को आठवीं किस्त जारी कर दी गई है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यह पैसा जारी किया है।

19 हजार करोड़ रुपये की कुल रकम 9.5 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री ने आयोजन के दौरान किसान-लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे। तोमर ने कहा कि पश्चिम बंगाल इस योजना में शामिल हो गया है और राज्य के 7 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है।

मालूम हो कि इस योजना के तहत सरकार साल में तीन किस्त के जरिए 6 हजार रुपये देती है। इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। तीन किस्त किस समय जारी की जाएगी इसकी पहले से डेडलाइन तय है।

अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आप बेहद आसान तरीके से अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। ये है पूरा प्रॉसेस:-

– pmkisan.gov.in पर जाएं

– ‘Farmer’s Corner’ में ‘Beneficiary status’ पर क्लिक करें

– अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें

– अब ‘Get Data’ पर क्लिक करें

– आपकी स्क्रीन पर किस्त से जुड़ी जानकारी खुल जाएगी।

स्टेट्स चेक करने पर आपके सामने ‘FTO is Generated and Payment confirmation is pending’ लिखकर आता है। तो इसका मतलब यह है कि किस्त को लेकर आपको निश्चित हो जाने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि आपके जानकारियों (आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि) को चेक कर लिया है और पेमेंट ऑर्डर को जारी कर दिया गया है।