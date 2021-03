PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम (डीबीटी) के तहत सीधे खाते में पैसा 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए बैंक खाते में भेजा जाता है।

पात्र किसानों के खाते में 31 मार्च 2021 तक सातवीं किस्त के पैसे आ जाएंगे। इसके बाद 1 अप्रैल से आठवीं किस्त आने लगेगी। किस्त जारी होने के दौरान देखा गया है कि कई किसानों के खाते में पैसै नहीं पहुंचते और किस्त अटक जाती है। किस्त का स्टेट्स चेक करने के दौरान फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) की भूमिका अहम हो जाती है।

अगर आपको पीएम किसान योजना की राशि आपके खाते में नहीं मिली है और फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही फंड मिल जाएगा।

स्टेट्स चेक करने पर आपके सामने ‘FTO is Generated and Payment confirmation is pending’ लिखकर आता है। तो इसका मतलब यह है कि किस्त को लेकर आपको निश्चित हो जाने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि आपके जानकारियों (आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि) को चेक कर लिया है और पेमेंट ऑर्डर को जारी कर दिया गया है।

वहीं अगर आवेदन में कोई गलती है तो आप घर बैठे इसमें सुधार कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल के इस लिंक https://pmkisan.gov.in/Grievance.aspx पर जाकर आसानी से आवेदन में कई जरूरी सुधार किए जा सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले हेल्पडेस्क (Helpdesk) ऑप्शन खोलना होता है।