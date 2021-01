PM Kisan Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सीधे बैंक खाते में दिया जाता है।

अबतक इस योजना के तहत सात किस्त जारी की जा चुकी है। जल्द ही आठवीं किस्त भी जारी कर दी जाएगी। अक्सर देखने को मिलता है कि किसान आवेदन करने के बाद किस्त का इंतजार करते हैं लेकिन खाते में पैसा नहीं आता। यानी कि उनकी किस्त अटक जाती है।

अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं और इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस्त क्यों अटकी है। ऐसा आप पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल के जरिए घर बैठे ही कर सकते हैं।

ये है पूरा प्रॉसेस:-

– पीएम किसान योजना की वेबसाइट के इस लिंक https://pmkisan.gov.in/ पर क्लिक करें

– ‘Farmers Corner’ पर जाएं

– अब‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें

– आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से कोई एक दर्ज कर दें

– अब‘Get Data’ पर क्लिक करें और आपके सामने किस्त की जानकारी खुलकर आ जाएगी।

वहीं अगर स्क्रीन पर ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ जैसा कोई मैसेज दिखाई दे तो इसका मतलब आपके अकाउंट में किस्त ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है और खाते में पैसा पहुंच जाएगा।

