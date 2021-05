PM Kisna Samman Nidhi Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के लाभार्थी किसानों को जल्द ही 2 हजार रुपये की आठवीं किस्त मिलने लगेगी। राज्य सरकारों द्वारा Rft Sign (Request For Transfer) कर दिए गए हैं।

अगर आप इस योजना के लाभार्थी है या हाल में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप अगली किस्त का स्टेट्स चेक कर सकते हैं। स्टेट्स चेक करते समय ‘Rft Signed by State For 8th Installment’ लिखकर आ रहा है तो जल्द ही किस्त मिलेगी।

इसका मतलब हैं कि ‘राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, जो की सही पाया गया है। मतलब यह है कि लाभार्थी की सभी जानकारियों की जांच के बाद राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि लाभार्थी को किस्त जारी कर दी जाए।

कौन PM Kisan Samman Nidhi के हकदार नहीं? फर्जी लाभार्थियों पर हो रही कार्रवाई

अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आप बेहद आसान तरीके से अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। ये है पूरा प्रॉसेस:-

– pmkisan.gov.in पर जाएं

– ‘Farmer’s Corner’ में ‘Beneficiary status’ पर क्लिक करें

– अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें

– अब ‘Get Data’ पर क्लिक करें

– आपकी स्क्रीन पर किस्त से जुड़ी जानकारी खुल जाएगी।

स्टेट्स चेक करने पर आपके सामने ‘FTO is Generated and Payment confirmation is pending’ लिखकर आता है। तो इसका मतलब यह है कि किस्त को लेकर आपको निश्चित हो जाने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि आपके जानकारियों (आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि) को चेक कर लिया है और पेमेंट ऑर्डर को जारी कर दिया गया है।

मालूम हो कि इस योजना के तहत सरकार साल में तीन किस्त के जरिए 6 हजार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। तीन किस्त किस समय जारी की जाएगी इसकी पहले से डेडलाइन तय है लेकिन इसबार राज्य सरकार द्वारा गहन जांच के बाद ही लाभार्थी तक किस्त पहुंचाई जा रही है।

दरअसल इस योजना में कई ऐसे अपात्र लोग भी शामिल हुए हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। ऐसे में गहन जांच के चलते किस्त आने में देरी हो रही है। वर्ना योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है।