PM Kisan Samman Nidhi Yojana Registration: पीएम किसान योजना के तहत कैसे करें रजिस्‍ट्रेशन, जानें- स्‍टेप बाय स्‍टेप प्रॉसेस

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, How to Register Under PM KISAN Yojana, PM Kisan Samman Nidhi Eligibility, Documents: पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से हर साल 6000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि तीन किश्‍त में दी जाती है, जो चार महीने के अंतराल पर 2000 रुपए के रूप में मिलता है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana (फोटो- Freepik)

पढें यूटिलिटी न्यूज (Utility News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.