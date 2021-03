PM Awas Yojana: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकार होम लोने के ब्याज में 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी) ऑफर करती है। अगर आप इस योजना के तहत सब्सिडी का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च अंतिम तारीख है। शर्तों के मुताबिक पहली बार घर खरीद रहे हैं तभी इस सब्सिडी का फायदा लिया जा सकता है।

लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराने वाली इस स्कीम के लिए आप 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग आय वर्ग को अलग-अलग प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की दर के लिए सरकार ने इनकम के नॉर्म्स सेट किए हुए हैं। इसके मुताबिक सब्सिडी 6 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को दी जाती है।

इस स्कीम के लिए आप घर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रधान मंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट के इस लिंक पर https://pmaymis.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ‘Citizen Assessment’ लिंक को सेलेक्ट करें। ड्रॉप-डाउन मेनू में ‘Benefits under other 3 components’ ऑप्शन को सेलेक्ट करें।आप ‘Check Aadhaar/VID No. Existence’ पेज पर री-डायरेक्ट कर दिये जाएंगे।

अपनी जानकारी को वैरीफाई करें यहां आपको दिए गए स्थान में अपना Aadhaar Numbber भरें। अब एप्लिकेशन पेज पर री-डायरेक्ट होंगे। मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और फिर डिस्कलेमर चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करना करें। यहां कैप्चा कोड भरना होगा। इतना करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।