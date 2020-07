How to complete KYC process in your EPF account: कोरोना संकट के चलते कई नौकरीपेशआ को छंटनी का शिकार होना पड़ा है। कंपनियां कर्मचारियों को कम सैलरी दे रही है। संकट की इस घड़ी में नौकरीपेशा लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में उनके सबसे ज्यादा काम प्रोविडेंट फंड (पीएफ) आ रहा है। सरकार ने इसके नियमों में भी ढील दी हुई है। पीएफ खाताधारक आसानी से पीएफ क्लेम कर सकते हैं।

हालांकि पीएफ क्लेम के लिए जो शर्तें हैं उन्हें पूरा करने के बाद ही आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ऐसी ही एक शर्त है कि आपके पीएफ खाते में केवाईसी अपडेट होना चाहिए। केवाईसी अपडेट होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा आपका क्लेम रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा सकता है। आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ही इस अधूरे काम को पूरा सकते हैं।

– सबसे पहले आपको epfindia.gov.in पोर्टल पर जाना होगा

– यहां आप मैनेज बटन पर क्लिक करने के बाद केवाईसी पर क्लिक करें

– बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट, पैन नंबर, आधार कार्ड, पासपोर्ट , पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और कई ऐसी डिटेल्स भरें

– केवाईस की जानकारी में एनपीआर का विकल्प आठवें नंबर पर आपको नजर आएगा

– यहां से आप सुविधानुसार विकल्प चुन कर ‘Save’ बटन पर क्लिक करें

– ‘Pending for approval’ कॉलम में केवाईसी डॉक्यूमेंट का स्टेट दिखेगा

– नियोक्ता की तरफ से दस्तावेजों के वेरिफाई हो जाने के बाद ‘Digitally Approved KYC’ दिखाई देगा और इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैसेज आएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो