कहीं आपको भी न ऑटोमैटिक जारी हो जाए दूसरा PAN, ऐसा हुआ तो भरनी होगी भारी पेनाल्टी!

Permanent Account Number: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) दस अंकों वाला यूनिक नंबर है, जिसे आयकर विभाग द्वारा एक लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। यह टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी है। सरकार किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं देती। अगर ऐसा होता है तो किसी भी व्यक्ति के पास पैन कार्ड की कई प्रतियां/कॉपी हो सकती हैं, पर उसके नाम से आवंटित विभिन्न पैन नंबर नहीं हो सकते।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के मुताबिक, अगर इस स्थिति में कोई धरा जाता है, तब उस पर 10,000 हजार रुपए का जुर्माना लगता है। फिर भी लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर उनके पास दो पैन हैं तो वे उसे जल्द से जल्द सरेंडर कर दें।

ऑटोमैटिक जारी न हो पैन: अगर आप पैन की जगह पर आधार संख्या देते हैं, तब इन दोनों चीजों को आपस में लिंक करना बेहद जरूरी है। और, यह चीज न होने पर आपके पास दूसरा पैन कार्ड आ सकता है और आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। दरअसल, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 30 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी। उसमें कहा गया था,’अगर कोई वित्तीय लेन-देन के लिए बगैर पैन के आधार संख्या देता है, तब आयकर विभाग इस चीज को PAN के लिए ऑटो ऐप्लिकेशन (अपने आप आवेदन) समझेगा, जिसके बाद उसे नया पैन जारी कर दिया जाएगा।’

बहरहाल अगर आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो आपको उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। यह काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इससे आप पर पेनाल्टी लगने का खतरा नहीं रहेगा। नियमों के मुताबिक ऐसा होने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सबसे पहले NSDL की बेवसाइट पर क्लिक करें। “Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data” पर जाएं। इसमें अपनी निजी जानकारी भरें, इस जानकारी को जैसे ही सबमिट कर दें। यह फॉर्म इसलिए भरना होगा ताकि पता लग सके कि आपको दूसरा पैन गलत तरीके से अलॉट हो गया है और जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।

