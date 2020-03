PAN कार्ड डिटेल को घर बैठे ऐसे करें चेंज और करेक्ट, झटपट होगा काम

PAN Card Correstion Online: क्या आपके पैन कार्ड डिटेल्स में कोई बदलाव या सुधार करना है? अगर हां तो आप इसे बड़े ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है अब तक पैन कार्ड का उपयोग ज्यादातर बड़े लेनदेन के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी इसकी जरूरत होती है। ऐसे में हमारे लिए यह बेहद जरूरी है कि पैन में दी गई जानकारी एकदम सटीक हो। अब सवाल यह है कि हम घर बैठे कैसे आसानी से पैन में सुधार और बदलाव कर सकते हैं।

इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा। यहां आपको होम पेज पर ही New Pan और Changes or Correction वाले विकल्प नजर आएंगे। आपको Changes or Correction वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते के साथ ही आपसे जानकारियां मांगी जाएगी। इन जानकारियों को भरने के बाद आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके इमेल आईडी पर टोकन नंबर भेजा जाएगा।

वहीं सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको ‘Continue with PAN Application Form’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा और अन्य पर्सनल जानकारियां भरनी होंगी। इस पेज पर ही आप अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि में सुधार और बदलाव कर सकेंगे।

इसके बाद आपको ‘Next’ बटन पर क्लिक करें। इसी तरह आपको ‘Contact and Other details’ और ‘Document Details’ वाले पेज पर भी जानकारियां भरनी होंगी। आगे की तय प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद आपके पैन कार्ड में सुधार और बदलाव हो जाएगा।

