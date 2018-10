Elections 2018: आ गए हैं चुनाव, जाने ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं वोटर कार्ड

Start Body Content with: How to Apply for Voter ID Card Online or Offline in Hindi: साल के अंत तक पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों का शेड्यूल तैयार हो गया है। चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है लेकिन अब भी उन लोगों के पास यह अवसर हैं जो 18 वर्ष की आयु के हो गए हैं और किसी कारणवश वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा सके हैं। ऐसे लोग चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर आईडी कार्ड के लिए तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। यह प्रकिया रेग्युलर प्रॉसेस के मुकाबले तेज है और आसान भी। ऐसे करें अप्लाई: सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.eci.nic.in पर जाएं। नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर वाले विकल्प पर क्लिक करें। फॉर्म नंबर 6 खुलेगा, उसमें विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करें। सब्मिट करने के बाद आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी पर मेल प्राप्त होगा। इस पेज के जरिये आप अपना वोटर आईडी एप्लीकेशन ट्रैक कर पाएंगे। अप्लाई करने के महीने भर में आपका वोटर आईडी आपको मिल जाएगा।

वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट: एक पासपोर्ट साइज की फोटो, एक पहचान पत्र और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। एक पहचान पत्र के लिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाईस्कूल की मार्कशीट मान्य होगी। एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोन या बिजाली का बिल दिया जा सकता है। ऑनलाइन वोटर कार्ड अप्लाई करने के ये फायदे भी हैं: आपको फॉर्म लेने के लिए अपने इलाके के निर्वाचन दफ्तर नहीं जाना पड़ता है। कई दफा इस जद्दोजहद के चलते लोग इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिये आप अपना वोटर कार्ड ट्रैक कर सकते हैं। आप जैसे ही फॉर्म सब्मिट करते हैं, वोटर कार्ड संबंधित नियमित अपडेट्स मिलने लगते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से इसकी प्रॉसेस तेज होती है। रेगुलर एप्लीकेश भरने से वोटर आईडी मिलने में ज्यादा समय लग सकता है लेकिन ऑनलाइन रजिस्टर करने पर तय है कि महीने भर में आपके दरवाजे पर वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा।

