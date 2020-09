One Nation One Ration Card: लद्दाख और लक्षद्वीप ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना में शामिल हो गए हैं। इन दोनों राज्यों के नेशनल पोर्टेबिलिटी ग्रुप में शामिल होने के बाद अब इस योजना में कुल 26 राज्य शामिल हो गए हैं। इस योजना को अगले साल मार्च तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और छत्तीसगढ़ में योजना लागू नहीं हुई है। केंद्र शासित प्रदे लद्दाख और लक्षद्वीप के इस योजना में शामिल होने के बाद अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लाभार्थियों की संख्या 65 करोड़ के पार पहुंच चुकी है।

इनमें झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लाभार्थी शामिल हैं।इस योजना के तहत एक राज्य का राशनकार्डधारक बिना रोकटोक अन्य राज्य से अनाज खरीद सकता है। राशनकार्डधारक अब एक ही राशन की दुकान के भरोसे नहीं बैठ सकता।

ऐसे बनवाएं राशन कार्ड: अगर आपने अबतक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बेहद ही आसानी से इसे बनवा सकते हैं। राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने-अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर विजीट करना होता है।

अलग-अलग राज्यों के अपने-अपने पोर्टल हैं। ऐसे में आपको इन पोर्टल से राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

