पुरानी Swift लेनी है तो यहां से खरीद सकते हैं, जानें कितने में मिल रही

कोविड महामारी के चलते लोग खुद की कार से एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद कर रहे हैं। कई लोगों के पास पहले से खुद का व्हीकल है तो कई लोग नई कार खरीद रहे हैं। वहीं कुछ लोग कम बजट के चलते पुरानी कार खरीदना पसंद कर रहे हैं। इससे कम पैसों में उनकी जरूरत भी पूरी हो रही है।

अगर आप भी पुरानी कार खरीदना चाहते हैं लेकिन असमंजस में हैं कि कहां से खरीदें तो क्या आपको पता है किदेश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है। कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। True Value वेबसाइट के जरिए आप घर बैठे स्टोर में मौजूद कारों की जानकारी हासिल कर True Value स्टोर में विजिट में कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मारुति अबतक 40 लाख से ज्यादा पुरानी कार सेल कर चुकी है। ये हैं कुछ विकल्प:-

1. Swift LXI (O): कंपनी 2012 मॉडल की Swift LXI (O) सेल कर रही है। पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार 3,30,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 51,636 किलोमीटर चल चुकी है।

2. Swift VDI: कंपनी 2013 मॉडल की Swift VDI सेल कर रही है। डीजल इंजन के साथ आने वाली यह कार 3,45,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह सेकेंड ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 97,971 किलोमीटर चल चुकी है।

3. Swift VDI: कंपनी 2013 मॉडल की Swift VDI सेल कर रही है। डीजल इंजन के साथ आने वाली यह कार 3,50,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह सेकेंड ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 1,93,419 किलोमीटर चल चुकी है।

नोट: गाड़ियों से जुड़ी जो भी जानकारी यहां पर दी गई है वह True Value वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक है। पुरानी कार खरीदते वक्त दस्तावेजों व गाड़ी की कंडीशन की जांच स्वयं करें। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए ऑनलाइन लेन देन न करें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये सभी कार दिल्ली सर्किल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।