National Pension Scheme- How to generate pension wealth in age of 40: हम सभी की चिंता होती है कि रिटायमेंट की उम्र के बाद हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करना जरूरी होता है। हम में से कई लोगों 40 से 45 की उम्र तक तो पेंशन की कोई टेंशन ही नहीं होती लेकिन जब हम उम्र के इस पड़ाव को पार कर लेते हैं तो फिर पेंशन को लेकर चिंता की लकीरें खींचने लगती हैं।

अगर आपने उम्र के इस पड़ाव को पार कर लिया है ये उम्र के इस पड़ाव पर हैं तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आपके पास पूरा मौका है कि आप भी 25,000 महीने की पेंशन पा सकते हैं। एनपीएस स्कीम में 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है।

एनपीएस में 10 हजार मंथली निवेश से आप 58.90 लाख पेंशन वेल्थ पा सकते हैं। इसे एक उदाहण से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 40 की उम्र में एनपीएस से जुड़ता है तो उसे 60 की उम्र तक मंथली 10 हजार रुपए का प्रीमियम भरना होगा। इस दौरान आप कुल 24 लाख रुपए का निवेश करेंगे। अब इसके बदले आपको कई फायदे दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको कुल रकम पर अनुमानित रिटर्न 8 फीसदी मिलेगा जिससे आपकी पेंशन वेल्थ 58.90 लाख रुपए के करीब होगी। इसमें 34.90 लाख रुपए ब्याज और 7.20 लाख के आस पास कर की बचत होगी।

एक मुश्त 20.60 लाख रुपए जमा करके आप 25500 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर आप कुल पेंशन वेल्थ में से 65 प्रतिशत रकम से एन्युटी खरीदते हैं तो वह वैल्यू करीब 38.28 लाख रुपए होगी। अगर एन्युटी दर 8 प्रतिशत होगी तो 60 साल की उम्र के पड़ाव को पार करने के बाद आपको प्रतिमाह 25500 रुपए की पेंशन मुहैया करवाई जाएगी।

यही नहीं 20.61 लाख रुपए के करीब लम्प सम मिलेगा। जो कि आप मेच्योरिटी के बाद निकाल सकेंगे। बता दें कि एन्युटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे रिटायरमेंट के दौरान नियमित आमदनी निर्धारित की जाती है।

