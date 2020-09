Aadhaar will help in driving license and RC renewal: ड्राइविंग लाइसेंस बनाना एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि परमानेंट लाइसेंस बनाने से पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है। इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद 30 दिनों के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल कर लिया जाता है।

लाइसेंस बनवाने के लिए एक आवेदनकर्ता को कई पक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही अलग-अलग डाक्यूमेंट भी आवेदन फॉर्म के साथ देने पड़ते हैं। ऐसे में परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन अब 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मोदी सरकार ने लाइसेंस बनाने से जुड़े नियमों में ढील दी है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस रिन्यू, वाहन रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए हो सकेगा।

वहीं अब गाड़ी चलाते समय साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस जैसे ऑरिजनल दस्तावेज रखने की टेंशन से भी मुक्ति मिलने जा रही है। अब आप वाहन से जुड़े इन डॉक्‍युमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर भी गाड़ी चला सकते हैं।

