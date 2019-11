Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने #mAadhaar का नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। मंगलवार (19 नवंबर, 2019) को Aadhaar के आधिकारिक टि्वटर हैंडल से यह जानकारी दी गई। साथ ही सलाह दी गई कि यूजर्स पुराने ऐप/वर्जन (अब तक जिसे इस्तेमाल कर रहे थे) को अन-इंस्टॉल कर नया ऐप डाउनलोड कर लें।

UIDAI का कहना है कि नए ऐप पर आधार संबंधी 35 सेवाएं मिलेंगी, जिनमें आधार डाउनलोड करना, उसका स्टेट चेक करना, आधार रिप्रिंड के लिए ऑर्डर देना और आधार केंद्र लोकेट (पता मालूम करना) करना आदि शामिल है।

अच्छी बात है कि यूआईडीएआई ने नई ऐप Android के ‘गूगल प्ले’ के साथ ios के AppStore पर भी दी है। इन दोनों ही प्लैटफॉर्म्स पर नया ऐप डालने के लिए आप ये लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं:

Android- https://tinyurl.com/yx32kkeq

iOS- https://tinyurl.com/taj87tg

यही नहीं, एम आधार ऐप पर विभिन्न भाषाओं का विकल्प भी मिलता है, जिसकी वजह से अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले यूजर्स अपनी सहूलियत के हिसाब से आधार संबंधी काम करा सकते हैं। उन्हें सिर्फ ‘सेलेक्ट लैंग्वेज’ के ऑप्शन पर जाना होगा और वहां अपनी मनपसंद भाषा चुननी होगी।

mAadhaar ऐप के ये हैं प्रमुख फीचर्सः

– यह बहुभाषीय ऐप है। अंग्रेजी के अलावा 12 भारतीय भाषाएं मिलती हैं। इनमें हिंदी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगु और उर्दू आदि हैं। हालांकि, बाद में किसी सेवा के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में डेटा सिर्फ अंग्रेजी में ही स्वीकारा जाएगा।

– मोबाइल पर ऑनलाइन आधार सेवाओं का ऑप्शन। Main Service Dashboard में Aadhaar, Order a Reprint, Address Update, Download offline eKYC, Show or Scan QR Code, Verify Aadhaar, Verify mail/email, retrieve UID/EID, Request for Address Validation Letter सुविधा मिलेगी। Request Status Services सेक्शन में आप विभिन्न ऑनलाइन रिक्वेस्ट्स के स्टेटस चेक कर पाएंगे, जबकि My Aadhaar पर्सनलाइज्ड सेक्शन है।

– Aadhaar Locking, Biometric locking/unlocking, TOTP generation, Update of profile, Sharing of QR code and eKYC data by Aadhaar Number holder का विकल्प भी मिलेगा।

आधार सेवाएं आसानी से अधिक से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचें, इसी मकसद से UIDAI ने इस ऐप को लॉन्च किया था। ऐप में न सिर्फ ढेर सारी आधार सेवाएं मिलती हैं, बल्कि आधार कार्ड धारक का पर्सनलाइज्ड सेक्शन भी रहता है, जिसमें वह सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपनी अहम जानकारी सेवकर के रख सकता है। और, यह चीज हर वक्त आधार की फिजिकल कॉपी लेकर घूमने से काफी बेहतर है।

