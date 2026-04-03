गर्मियों की छुट्टी से पहले उत्तर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया है। उत्तर रेलवे द्वारा नई दिल्ली – कटड़ा वैष्णो देवी, अमृतसर – बरौनी, ऋषिकेश – मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश – गोरखपुर, जबलपुर – अयोध्या, चंडीगढ़ – पटना, बठिण्डा – वाराणसी और ऋषिकेश – कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं इन स्पेशल ट्रेनों के टाइम, स्टॉपेज की जानकारी…
रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु पूर्व घोषित ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के साथ-साथ रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियां भी नीचे दी गई समय-सारणी के अनुसार संचालित की जाएंगी।
नई दिल्ली — श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा
04081/04082 नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)
80 फेरे
रेलगाड़ी सं. 04081
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|23:45
|नई दिल्ली
|—
|—
|श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा
|12:00
रेलगाड़ी सं. 04082
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|21:00
|श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा
|—
|—
|नई दिल्ली
|10:00
चलने के दिन: 04081 नई दिल्ली से दिनांक 15.04.2026 से 15.07.2026 (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) और 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से दिनांक 16.04.2026 से 16.07.2026 (मंगलवार, गुरुवार, शनिवार) तक।
श्रेणी: 2 टियर वातानुकूलित, 3 टियर वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: पानीपत, कुरुक्षेत्र जं., अंबाला कैंट, लुधियाना जं., जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी एवं शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन।
अमृतसर — बरौनी
04610/04609 अमृतसर–बरौनी–अमृतसर आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
26 फेरे
रेलगाड़ी सं. 04610
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|20:10
|अमृतसर
|—
|—
|बरौनी
|02:10
रेलगाड़ी सं. 04609
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|05:05
|बरौनी
|—
|—
|अमृतसर
|13:15
चलने के दिन: 04610 अमृतसर से दिनांक 19.04.2026 से 12.07.2026 (रविवार) और 04609 बरौनी से दिनांक 21.04.2026 से 14.07.2026 (मंगलवार) तक।
श्रेणी: 2 टियर वातानुकूलित, 3 टियर वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: ब्यास, जलंधर सिटी, फगवाड़ा, ढंडारी कलां, सरहिंद, राजपुरा, अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर एवं शाहपुर पटोरी स्टेशन।
योग नगरी ऋषिकेश — मुजफ्फरपुर
04314/04313 योग नगरी ऋषिकेश–मुजफ्फरपुर–योग नगरी ऋषिकेश आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिक)
52 फेरे
रेलगाड़ी सं. 04314
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|15:20
|योग नगरी ऋषिकेश
|—
|—
|मुजफ्फरपुर
|11:20
रेलगाड़ी सं. 04313
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|14:00
|मुजफ्फरपुर
|—
|—
|योग नगरी ऋषिकेश
|11:15
चलने के दिन: 04314 योग नगरी ऋषिकेश से दिनांक 16.04.2026 से 12.07.2026 (गुरुवार एवं रविवार) और 04313 मुजफ्फरपुर से दिनांक 17.04.2026 से 13.07.2026 (शुक्रवार एवं सोमवार) तक।
श्रेणी: 2 टियर वातानुकूलित, 3 टियर वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सीवान, छपरा एवं हाजीपुर स्टेशन।
योग नगरी ऋषिकेश — गोरखपुर
04316/04315 योग नगरी ऋषिकेश–गोरखपुर–योग नगरी ऋषिकेश आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
26 फेरे
रेलगाड़ी सं. 04316
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|15:20
|योग नगरी ऋषिकेश
|—
|—
|गोरखपुर
|06:20
रेलगाड़ी सं. 04315
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|09:00
|गोरखपुर
|—
|—
|योग नगरी ऋषिकेश
|01:30
चलने के दिन: 04316 योग नगरी ऋषिकेश से दिनांक 21.04.2026 से 14.07.2026 (मंगलवार) और 04315 गोरखपुर से दिनांक 22.04.2026 से 15.07.2026 (बुधवार) तक।
श्रेणी: 2 टियर वातानुकूलित, 3 टियर वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, गोंडा एवं बस्ती स्टेशन।
जबलपुर — अयोध्या धाम
01705/01706 जबलपुर–अयोध्या धाम–जबलपुर ग्रीष्मकालीन स्पेशल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
26 फेरे
रेलगाड़ी सं. 01705
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|19:40
|जबलपुर
|—
|07:15
|वाराणसी
|07:05
|—
|अयोध्या धाम
|11:25
रेलगाड़ी सं. 01706
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|13:30
|अयोध्या धाम
|–
|17:20
|वाराणसी
|17:10
|–
|जबलपुर
|06:45
चलने के दिन: 01705 जबलपुर से दिनांक 21.04.2026 से 14.07.2026 (मंगलवार) और 01706 अयोध्या धाम से दिनांक 22.04.2026 से 15.07.2026 (बुधवार) तक।
श्रेणी: प्रथम वर्ग, 2 टियर वातानुकूलित, 3 टियर वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर एवं जौनपुर स्टेशन।
चण्डीगढ़ — पटना
04512/04511 चण्डीगढ़–पटना जं.–चण्डीगढ़ आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
26 फेरे
रेलगाड़ी सं. 04512
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|23:35
|चण्डीगढ़
|—
|—
|पटना जं.
|21:15
रेलगाड़ी सं. 04511
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|23:15
|पटना जं.
|—
|—
|चण्डीगढ़
|21:40
चलने के दिन: 04512 चण्डीगढ़ से दिनांक 16.04.2026 से 09.07.2026 (गुरुवार) और 04511 चण्डीगढ़ से दिनांक 17.04.2026 से 10.07.2026 (शुक्रवार) तक।
श्रेणी: प्रथम वर्ग, 2 टियर वातानुकूलित, 3 टियर वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: अंबाला कैंट, सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई, आलमनगर, उतरेतिया, सुल्तानपुर, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा एवं दानापुर स्टेशन।
बठिण्डा — वाराणसी
04520/04519 बठिण्डा–वाराणसी–बठिण्डा आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिक)
54 फेरे
रेलगाड़ी सं. 04520
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|20:50
|बठिण्डा
|—
|—
|वाराणसी
|17:30
रेलगाड़ी सं. 04519
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|20:40
|वाराणसी
|—
|—
|बठिण्डा
|17:00
चलने के दिन: 04520 बठिण्डा से दिनांक 15.04.2026 से 15.07.2026 (बुधवार एवं शनिवार) और 04519 वाराणसी से दिनांक 16.04.2026 से 16.07.2026 (गुरुवार एवं रविवार) तक।
श्रेणी: 3 टियर वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: रामपुरा फूल, बरनाला, धूरी, पटियाला, राजपुरा, अंबाला कैंट, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, आलमनगर, उतरेतिया, रायबरेली एवं माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ स्टेशन।
योग नगरी ऋषिकेश — कोलकाता
04312/04311 योग नगरी ऋषिकेश–कोलकाता–योग नगरी ऋषिकेश आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
26 फेरे
रेलगाड़ी सं. 04312
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|22:20
|योग नगरी ऋषिकेश
|—
|—
|कोलकाता
|08:00
रेलगाड़ी सं. 04311
|प्रस्थान
|स्टेशन
|आगमन
|13:55
|कोलकाता
|—
|—
|योग नगरी ऋषिकेश
|23:30
चलने के दिन: 04312 योग नगरी ऋषिकेश से दिनांक 17.04.2026 से 10.07.2026 (शुक्रवार) और 04311 कोलकाता से दिनांक 19.04.2026 से 12.07.2026 (रविवार) तक।
श्रेणी: 2 टियर वातानुकूलित, 3 टियर वातानुकूलित, शयनयान एवं सामान्य।
ठहराव: हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, आलम नगर, उतरेतिया, रायबरेली, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, पारसनाथ, एनएससी बोस गोमोह, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, बैंडेल एवं नैहाटी स्टेशन।
04217/04218 वाराणसी–लखनऊ–वाराणसी अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी — विस्तार
04217/04218 वाराणसी–लखनऊ–वाराणसी अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी का मौजूदा मार्ग, समय सारणी, चलने के दिन एवं संरचना के साथ विस्तार
विस्तार
|रेलगाड़ी सं.
|से–तक
|पूर्व घोषित तिथि
|विस्तारित तिथि
|04217
|वाराणसी–लखनऊ
|31.05.26
|01.06.26 से 15.07.26
|04218
|लखनऊ–वाराणसी
|31.05.26
|01.06.26 से 15.07.26
उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग में आने वाले सभी ठहरावों और समय-सारणी के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 डायल करें अथवा रेलगाड़ी पूछताछ वेबसाइट http://www.enquiry.indianrail.gov.in देखें।
रेलमदद हेल्पलाइन नं.
139
रेलमदद वेबसाइट देखें:
http://www.railmadad.indianrailways.gov.in
रेलमदद ऐप डाउनलोड करें
