Delhi Meerut Rapid Rail: देश की पहली ‘सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल’ के नाम का हुआ ऐलान, जानिए कब होगी शुरुआत

Delhi Meerut Rapid Rail: ये ट्रेनें ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) कॉरीडोर पर चलेंगी, जो दिल्ली के प्रमुख शहरों और एनसीआर को जोड़ने का काम करेंगी.

NCRTC (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ) ने इसका नाम RAPIDX रखा है।

दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है। वे जल्द ही दिल्ली-मेरठ बीच चलने वाली रैपिड रेल से यात्रा कर पाएंगे। इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। फिलहाल आपको जानकर यह खुशी होगी कि भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड रीजनल रेल का नाम रख दिया गया है। जी हां NCRTC (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ) यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इसका नाम RAPIDX रखा है। इसके काफी साधारण है। जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए आसान है। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इसका मतलब तेज गति और प्रगति से है। वैसे एनसीआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार, “RAPIDX में x का मतलब अगली पीढ़ी की तकनीक को दर्शाता है। यह युवाओं, आशावाद और ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है।” लोगों को यह नाम पसंद आ रहा है। अब वे इस रैपिड ट्रेन के संचालित होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह खुलासा मंगलवार को किया। यानी अब दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के यात्रा करने वालों को आसानी हो जाएगी। वे कम समय में ही ट्रेवल कर सकेंगे। असल में ये ट्रेनें ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) कॉरीडोर पर चलेंगी, जो दिल्ली के प्रमुख शहरों और एनसीआर को जोड़ने का काम करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 17 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद-दुहाई खंड पर 2023 में ट्रेन चलने की बात कही जा रही है। वहीं पूरे गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ के लोगों के लिए इसका संचालन साल 2025 तक होने का अनुमान है। बता दें कि दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का रूट करीब 82 किमी लंबा है. रैपिड रेल का ट्रायल बीते अगस्त महीने में किया गया था। Also Read Train Reservation: क्या है रेलवे का AI प्रोजेक्ट? यात्रियों को दिलाएगा लंबी वेटिंग लिस्ट से राहत असल में रैपिड रेल के लिए पहली सुरंग की खुदाई की खबरर 08 अप्रैल को सामने आई थी। तब अधिकारियों ने कहा था कि सुंरग खोदने वाली मशीन ‘सुदर्शन 4.1’ ने पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर में सफलता हासिल कर ली है। देखिए किन शहरों को जोड़ने का काम करेगी RAPIDX ये रिजनल ट्रेनें NCR के प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम करेंगी। RAPIDX रेल दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक के रैपिड रेल कॉरिडोर पर करीब 24 स्टेशन होंगे। इसमें सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मुरादनगर डिपो, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दौराली मेट्रो, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम स्टेशन शामिल हैं। इस ट्रेन की खासियत यह है कि इसकी अधिकतम गति 180 किमी. प्रति घंटे है। इस हिसाब से यह ट्रेन भारत की सबसे अधिक स्पीड वाली ट्रेन होगी। इस हिसाब से यह दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 55 मिनट में तय कर लेगी। साथ ही ये ट्रेने हर 5-10 मिनट में यात्रियों के लिए मौजूद होंगी। यह ट्रेन ऑटोमैटिक ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा ,ऑटोमेटिक नियंत्रण ऑटोमेटिक संचालन वाली है, जिसमें बैठने और खड़े होने के लिए जगह होगी। https://www.jansatta.com/blank.html

