मुंबई-गोवा रूट पर तीन जून से चलेगी वंदे भारत ट्रेन, किराया और समय का जल्द होगा ऐलान

यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस से काफी कम समय लेगी। तेजस एक्सप्रेस मुंबई से गोवा पहुंचने में आठ घंटे 20 मिनट का समय लेती है।

कोंकड़ रेलवे रूट पर रोजाना चालीस ट्रेनें चलती हैं। उनमें से तीन वंदे भारत ट्रेन हैं। नई ट्रेन चौथी होगी। (फोटो- पीटीआई)

देश के कई रूटों पर सफलतापूर्वक चल रही वंदे भारत ट्रेन की अगली कड़ी में मुंबई से गोवा के लिए चलाई जाएगी। इस सेमी हाई-स्पीड ट्रेन के तीन जून से इस रूट पर शुरू होने की संभावना है। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक उद्घाटन के ठीक अगले दिन से आम जनता इसका उपयोग कर सकेगी। ट्रायल रन के दौरान मुंबई से गोवा पहुंचने में लगे सात घंटे 20 मिनट इससे पहले ट्रेन ने 16 मई को पहला ट्रायल रन किया था। तब ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के प्लेटफॉर्म संख्या सात से सुबह साढ़े पांच बजे रवाना हुई थी और दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर गोवा के मडगांव स्टेशन पर पहुंच गई थी। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस से काफी कम समय लेगी। तेजस एक्सप्रेस मुंबई से गोवा पहुंचने में आठ घंटे 20 मिनट का समय लेती है। मुंबई-मडगांव रूट (Mumbai-Madgaon route) पर पूरे साल काफी ज्यादा भीड़ और दबाव रहता है। Also Read Vande Bharat Express: कितने में बनती है एक वंदे भारत ट्रेन? जानिये कैसे एक्सीडेंट रोकेगा ‘कवच’ कोंकड़ रेलवे रूट पर रोजाना चालीस ट्रेनें चलती हैं। उनमें से तीन वंदे भारत ट्रेन हैं। ये हैं मुंबई से शिरड़ी, मुंबई से शोलापुर और मुंबई से गांधीनगर। इन तीनों ट्रेनों में 70 फीसदी ऑक्यूपेंसी रहती है यानी 70 फीसदी लोग इसमें यात्रा करते हैं। आने वाली मुंबई-गोवा ट्रेन इस रूट की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। हाल ही में पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। यह देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन थी। उस वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल आठ कोच हैं। उनमें सात AC चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव क्लास कोच है। कुल 530 सीटें हैं। वंदे भारत को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) बनाती है।

