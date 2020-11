Aadhaar Bank Account Linking: केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश के सभी बैंकों को आधार और अकाउंट की लिंकिंग के लिए 31 मार्च 2021 तक की डेडलाइन दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में कहा है कि बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो खाते अबतक आधार के साथ नहीं जोड़े गए हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक जोड़ लिया जाए।

वित्तीय समावेश की प्रक्रिया अब भी अधूरी है और कई लोगों के बैंक खाते अब भी आधार से लिंक्ड नहीं हैं। भारतीय बैंक संघ की 73वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए सीतारमण ने बैंकों को ग्राहकों को पहले विकल्प के रूप में RuPay कार्ड जारी करने की सलाह दी।

RuPay कार्ड के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से आग्रह करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत के एक दिग्गज उत्पाद ब्रांड की ख्याति अर्जित करें। जब भी बैंक कोई कार्ड जारी करें तो उन्हें पहले एक RuPay कार्ड को जारी करना चाहिए। कोरोना वायरस महमारी के बीच डिजिटल और संपर्क रहित भुगतान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सीतारमण ने कहा कि बैंक यूपीआई भुगतान एप को भी बढ़ावा दें।

ऐसे पता करें आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा है या नहीं:-

यूजर्स आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार और बैंक खातों की लिंकिंग की स्टेट्स जान सकते हैं।

– इसके लिए आपको सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट (https://uidai.gov.in/) पर जाना होगा

– यहां पर आपको ‘My Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा

– ‘Aadhaar Services’ पर क्लिक करना होगा

– इसके बाद आपको ‘Check Aadhaar/Bank Linking Status’ पर क्लिक करना होगा

– आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा

– 12 डिजीट के आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी को भरें

– कैप्चा कोड भी भरें

– Send OTP विकल्प पर क्लिक करें

– OTP मिलने के बाद आपको इसे भरें और लॉग इन करें

– आपके सामने आपके आधार में कितने और कौन-कौन से बैंक के खाते लिंक हैं इसकी जानकारी दिखेगी

– अगर कोई खाता लिंक होगा तो ये मैसेज दिखाई देगा- “Congratulations! Your Bank Aadhaar Mapping has been done”।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो