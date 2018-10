Me Too Campaign Movement in India Hindi: आज तकरीबन हर ऑफिस में पुरुषों के अलावा महिलाएं काम करती हैं। समाज के किसी भी हिस्से के मुकाबले दफ्तरों में भी महिलाओं की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। काम की जगह पर महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यहार और यौन उत्पीड़न के मामलों की लगातार अखबारों और मीडिया के अन्य माध्यमों से आती खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध को उजागर करने को लेकर चलाया जा रहा ऑनलाइन आंदोलन #MeToo भारत में जिस प्रकार जोर पकड़ रहा है, उससे पता चलता है कि महिलाओं से सहज बर्ताव करने को लेकर अभी और जागरूक होने की गुंजाइश है। इसलिए अगर आपके ऑफिस में भी सहकर्मियों में महिलाएं शामिल हैं तो उनके साथ आप किस प्रकार सहज और सही बर्ताव कर सकते हैं, इसके टिप्स यहां बताए जा रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्पलॉयी को जानकारी ही नहीं होती है कि उसके द्वारा किया जा रहा बर्ताव संवेदनहीनता और महिलाओं के खिलाफ अपराध की परिधि में भी आता है।

1. ऑफिस वर्किंग लोगों का दिन का ज्यादातर समय दफ्तर में ही बीतता है। हालांकि, उनकी एक शिफ्ट टाइमिंग होती है लेकिन मौजूदा वक्त में कम ही ऐसी जगहें है जहां शिफ्ट टाइमिंग के अलावा एम्पलॉयी को काम न करना पड़ता हो। इसलिए बहुज वाजिब है कि जहां दिन का ज्यादा वक्त बीतता, वहां एम्पलॉयी के इमोशन बीतेंगे। अक्सर कर्मचारी चाय, लंच या डिनर पर जाते वक्त अपने आसपास के लोगों को साथ चलने के लिए पूछते हैं। महिला सहकर्मियों को लेकर यह ध्यान रखना है कि उनसे चाय या खाने के लिए पूछते वक्त नॉर्मल पेश आएं और अगर महिला बार मना कर दे तो उससे न तो इमोशनली और न ही जबरदस्ती कोई दबाव डालें, क्योंकि आज कई बड़ी कंपनियों के कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा करना हैरेसमेंट के दायरे में आता है।

2. महिला सहकर्मी से ऑफिशियली या पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्यूनिकेशन करते वक्त ऐसे इमोजी के इस्तेमाल से बचें जिनमें फ्लाइंग किस, किस, हार्ट आदि बने हों। ऐसी जिफ इमेजेज का भी इस्तेमाल न करें जो बहुत ही जज्बाती और प्यार उड़ेलने वाली लगती हों। कहने का मतलब है कि इमोजी का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि इमोजी आपके इमोशंस के साथ-साथ इंटेशन को भी दर्शाते हैं।

3. कैफेटेरिया या कैंटीन में जहां भी आसपास महिला सहकर्मी हों, वहां भद्दे या अश्लील जोक न मारें। 4. महिला सहकर्मियों को घूरे नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने अपने पुरुष कर्मचारियों को कहा है कि वे किसी भी महिला को पांच सेकेंड से ज्यादा न घूरे। 5. तारीफ सुनना सबको पसंद होता है लेकिन महिला सहकर्मियों की तारीफ करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी बात से ऐसा न लगे कि आप बदले में उनसे कुछ चाहते हैं।

6. महिला सहकर्मियों से बात करते वक्त आई कॉन्टैक्ट उनके चेहरे पर ही रखें। उन्हें छुएं बिल्कुल नहीं। 7. ज्यादा लाड़-प्यार दिखाते हुए उनका काम न करने लगे। आपका जो काम है उसी पर ध्यान लगाएं। कंपनी ने महिलाओं को हायर किया है तो इसका मतलब है कि उन्हें अपना काम करना आता है। 8. ऑफिस की सीढ़ियों, लिफ्ट या किसी भी जगह पर महिलाओं को जगह दें, आपके बर्ताव से ऐसा न लगें कि आप जबरन उनकी जगह में घुस रहे हैं।

9. अगर आपको लगता है कि आपके दफ्तर की किसी महिला सहकर्मी को किसी पुरुष सहकर्मी द्वारा परेशान किया जा रहा है तो चुप न बैठें। मर्यादा के दायरे में रहकर उसकी मदद करें। 10. किसी भी महिला सहकर्मी को लेकर अफवाहें न फैलाएं। पीठ पीछे फिजूल की बातें न करें। ऐसा महौल न बनाएं कि फलां महिला के साथ काम करना मुश्किल है।

