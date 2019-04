What is Masked Aadhaar Card and How to Download it, Know whole Process: यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) देश के हर नागरिक को आधार कार्ड के तहत 12 अंकों वाला पहचान संबंधी नंबर जारी करता है। यूएआईडीएआई इसे निःशुल्क मुहैया कराता है। हालांकि, अक्सर इसे लेकर डेटा लीक होने से जुड़ी चिंताएं जताई जा चुकी है और मामला कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में यूएआईडीएआई ने लोगों के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में मास्क्ड आधार कार्ड मुहैया कराया। यह एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक (सॉफ्ट कॉपी) आधार कार्ड होता है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से सामान्य आधार कार्ड के बजाय मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल, इस आधार कार्ड में पूरे 12 अंक नहीं नजर आते। उसकी जगह पर सिर्फ चार अंक ही दिखाई देते हैं। शेष आठ अंक इसमें छिपे हुए होते हैं। पर इसमें अन्य जानकारियां जरूर सामने होती हैं। मसलन फोटो, स्मार्ट क्यूआर कोड और डेमोग्राफिक सूचना।

How to Download Masked Aadhaar Card?: मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया निम्नवत हैः

– मास्क्ड आधार के लिए सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

– यह कार्ड डाउनलोड करने के लिए जरूरी है कि आपका नंबर यूआईडीएआई के डेटाबेस में पंजीकृत हो।

– वेबसाइट पर आधार ऑनलाइन सेवा सेक्शन में आगे ‘डाउनलोड आधार’ का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करना होगा।

– अब ‘आई हैव’ सेक्शन में आधार/वीआईडी/एनरोलमेंट आईडी के बीच में किसी एक को चुनना होगा।

– फिर ‘सेलेक्ट योर प्रेफरेंस’ में ‘मास्क्ड आधार’ चुनें।

– उसी बीच, यूजर से कुछ निजी जानकारियां भी मांगी जाएंगी, जिनमें एनरोलमेंट आईडी/आधार संख्या/वीआईडी/पूरा नाम/पिन कोड/सुरक्षा कोड शामिल होगा।

– यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद यूएआईडीएआई का मैसेज स्क्रीन पर आएगा। बाद में ‘आई अग्री’ पर क्लिक कर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जेनरेट कर लें।

– आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वह ओटीपी आएगा, जिसे भर कर प्रोसेस को ‘कन्फर्म’ करें।

– आगे क्विक सर्वे भी आएगा, जिसमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उन सभी का जवाब देने के बाद ‘डाउनलोड आधार’ पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके पास मास्क्ड आधार आ जाएगा।

How to Open Masked Aadhaar Card?: डाउनलोड करने के बाद मास्क्ड आधार कार्ड को खोलने के लिए कोड लगेगा। यह कोड आठ अंकों का होगा। पासकोड में शुरुआत में अपने नाम के चार अक्षर लिखें, जबकि शेष चार में जन्म का वर्ष लिखें। उदाहरण के तौर पर 1993 में पैदा हुए Amit Kumar को अपना मास्क्ड आधार कार्ड खोलना है, तब उनके इस आधार कार्ड की फाइल का पासवर्ड AMIT1993 होगा।

