पुरानी CNG कार लेनी है तो यहां से खरीद सकते हैं, जानें पूरी डिटेल

मारुति की Wagon R कार (तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप में किया गया है) सोर्स: True Value

पुरानी कार खरीदना कई मायनों में फायदेमंद माना जाता है। कई लोग भारी-भरकम रकम खर्च कर नई कार खरीदने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में पुरानी कार खरीदी जा सकती है। भारतीय बाजार में कई ऐसे विकल्प हैं जिनके जरिए पुरानी कार खरीदी जा सकती है।

यही वजह है कि अक्सर पुरानी कार लेने से पहले ग्राहक असमंजस की स्थिति में रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे पुरानी कार कहां से खरीदें? अगर आप भी असमंजस में हैं तो क्या आपको पता है देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है।

कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। True Value वेबसाइट पर अपनी पसंद की मारुति की कार को सर्च करने के बाद True Value स्टोर में जाकर कार को फिजिकली देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मारुति अबतक 40 लाख से ज्यादा पुरानी कार सेल कर चुकी है। ये हैं कुछ विकल्प:-

1. Wagon R VXI: कंपनी 2016 मॉडल की Wagon R VXI सेल कर रही है। पेट्रोल और सीएनजी विकल्प के साथ आने वाली यह कार 3,65,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 34,558 किलोमीटर चल चुकी है।

2. Wagon R LXI (O): कंपनी 2018 मॉडल की Wagon R LXI (O) सेल कर रही है। पेट्रोल और सीएनजी विकल्प के साथ आने वाली यह कार 3,85,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 87,240 किलोमीटर चल चुकी है।

3. Wagon R VXI AMT (O): कंपनी 2017 मॉडल की Wagon R VXI AMT (O) सेल कर रही है। पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार 3,80,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 34,200 किलोमीटर चल चुकी है।

नोट: गाड़ियों से जुड़ी जो भी जानकारी यहां पर दी गई है वह True Value वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक है। पुरानी कार खरीदते वक्त दस्तावेजों व गाड़ी की कंडीशन की जांच स्वयं करें। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए ऑनलाइन लेन देन न करें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये सभी कार दिल्ली सर्किल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।