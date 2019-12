तीनों प्रोफाइल के मोबाइल नंबर का एक होना जरुरी है। प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स – Financial Express

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार ऐप का नया वर्जन mAadhaar पहले ही लॉन्च कर दिया है, जिसे ऐपल के ऐप स्टोर तथा गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नया आधार ऐप बेहद सहूलियत भरा है और इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। नए आधार ऐप की मदद से यूजर्स आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन केवाइसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी mAadhaar ऐप के जरिए विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट्स कर सकते हैं। इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले लोगों के मन में यह सवाल हमेशा उठता है कि एक यूजर इसमें कितने प्रोफाइल को जोड़ सकता है?

3 प्रोफाइल जोड़ सकते हैं:

आपको बता दें कि एक यूजर ज्यादा से ज्यादा 3 प्रोफाइल जोड़ सकता है। इन तीनों प्रोफाइल में वहीं मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है। Auto-fill OTP वैध है और इसके अलावा यूजर किसी ऐसे अन्य प्रोफाइल को नहीं जोड़ सकते जो किसी अन्य मोबाइल नंबर से लिंक हो। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य ने अपने आधार कार्ड में आपका ही नंबर दिया है तो आप उनके प्रोफाइल को अपने डिवाइस से जोड़ सकते हैं।

बार-बार पासवर्ड पूछा जाए तो यूं पाएं छुटकारा:

इसके लिए आपको सबसे पहले mAadhaar app पर जाना होगा।

बाएं किनारे पर dropdown को सलेक्ट करना होगा।

इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना होगा।

यहां पर Uncheck the checkbox: ‘Ask password for every time के ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

इस विकल्प को क्लिक करते ही आपको बार-बार पूछे जा रहे पासवर्ड से छुटकारा मिल जाएगा।

आपको बता दें कि आधार ऐप को डाउनलोड करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि फोन में वही नंबर होना चाहिए जो आपके आधार नंबर से लिंक है। जब आप आधार ऐप में अपनी प्रोफाइल सेटअप करेंगे तो उस पर ओटीपी आएगा। अगर मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं होगा तो आप ऐप का सेटअप नहीं कर पाएंगे।

