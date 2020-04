How to get cash from bank with doorstep banking service: कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने लॉकाडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। 24 मार्च को घोषित 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो गया। लॉकडाउन के बीच बैंक सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को घर तक कैश डिलीवर कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन बंद हैं। ऐसे में लोगों को आने-जाने में हो रही दिक्कतों को लेकर ये सुविधा शुरू की गई है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग की सौगात दी है। कैश डिलीवरी के अलावा ग्राहकों कैश पिकअप, चेक पिकअप, फॉर्म 15 एच पिकअप, ड्राफ्ट डिलीवरी, सावधि जमा, जीवन प्रमाणपत्र पिकअप और केवाईसी दस्तावेज के पिकअप की सुविधा दी जा रही है। अगर आप भी बैंक में जाकर या एटीएम में जाकर कैश निकासी में असमर्थ हैं तो बैंक आपके घर तक कैश की डिलीवरी करेगा। इसके लिए आपको तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।

सबसे पहले आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से वर्किंग डेज में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच टोल फ्री नंबर 1800111103 पर कॉल करना होगा। कॉल कनेक्ट होने के बाद आपको बचत बैंक/चालू खाता संख्या के 4 अंक को दर्ज करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद कॉल को Contact Centre Agent के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद कैश डिलीवर का समय दर्ज करना होगा। आपको सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच कोई भी समय दर्ज करना होगा। अनुरोध स्वीकार होने के बाद, ग्राहक को केस आईडी और रिक्वेस्ट टाइप के साथ एक एसएमएस मिलेगा। इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट को भेजी जाएगी जो ग्राहक से संपर्क करेगा।

रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंचने के बाद एजेंट फोटो आईडी कार्ड और ऑफिशियल दस्तावेज के जरिए अपनी पहचान बताएगा और ग्राहक से भी ऐसा ही करने के लिए कहा जाएगा। लेन-देन शुरू करने के लिए ग्राहक वेब पोर्टल में केस आईडी और वेरिफिकेशन कोड का इनपुट दर्ज करेगा। ऐसा करते ही उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा जिसमें इस बात की जानकारी दी गई होगी कि आपकी ट्रांजेक्शन पूरी हो चुकी है। इस तरह एजेंट ग्राहक को कैश डिलीवर कर देगा। बता दें कि आईसीआईसीआई, एचडीएफ बैंक भी ग्राहकों को इसी तरह की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

