LIC’s New Jeevan Anand Plan Number 815 Features, Benefits and Full Details in Hindi: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का न्यू जीवन आनंद प्लान इंश्योरेंस कवरेज और बेहतरीन रिटर्न के साथ जिंदगी के बाद भी परिजन (बेनेफीशियरी) को मोटी रकम मुहैया कराता है। दरअसल, यह कंपनी का ऐसा नॉन-लिंक सहभागिता प्लान है जो सेफ्टी/सिक्योरिटी और सेविंग्स का आकर्षक पैकेज देता है।

यह कॉम्बो पॉलिसीधारक के जीवित रहने की स्थिति में चुने गए पॉलिसी टर्म (अवधि) के खत्म होने पर पर एकमुश्त भुगतान के प्रावधान के साथ उसके पूरे जीवन के दौरान किसी भी समय मृत्यु पर आर्थिक सुरक्षा देता है। उक्त प्लान अपनी लोन फैसिलिटी के जरिए तरलता जरूरतों का भी ख्याल रखता है।

1- बेनेफिट

डेथ बेनेफिट (मृत्यु हितलाभ): सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने पर ही निम्नलिखित डेथ बेनेफिट देय होंगे:

– पॉलिसी टर्म में मृत्यु होने पर: मृत्यु हितलाभ को “मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि” के रूप में निर्धारित किया जाएगा और निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस (अगर है तो) देय होगा।

– जहां, “मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि” को मूल बीमा राशि के अधिकतम 125% या वार्षिक प्रीमियम की 10 गुना राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि, मृत्यु तिथि तक चुकाए गए सभी प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगी। ऊपर बताए गए प्रीमियम में सेवा कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम (अगर कोई हो) शामिल नहीं है।

– पॉलिसी अवधि के बाद किसी भी वक्त पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर: मूल बीमा राशि

पॉलिसी पूरी होने पर क्या मिलेगा बेनेफिट?: साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस (अगर है) के साथ मूल बीमा राशि, जीवित रहने पर पॉलिसी अवधि के खत्म होने पर एकमुश्त देय होगी, बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो।

लाभ में हिस्सेदारी: पॉलिसी निगम के लाभ में सहभागिता करेगी और पॉलिसी अवधि के दौरान निगम के अनुभव के अनुसार घोषित होने वाले साधारण प्रत्यावर्ती बोनस को प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। बशर्तें पॉलिसी पूरी तरह से चालू हो। जब पॉलिसी टर्म के दौरान मृत्यु के कारण कोई दावा उत्पन्न होता है या उत्तरजीविता हितलाभ का भुगतान देय हो, तो प्लान के अंतर्गत उस वर्ष में अंतिम (अतिरिक्त) बोनस भी घोषित किया जा सकता है। बशर्ते पॉलिसी चालू हो और निश्चित न्यूनतम

अवधि तक चालू रही हो।

2. ऑप्शनल बेनेफिट

LIC का एक्सिडेंटल डेथ और डिसएबिलिटी बेनेफिट राइडरः कंपनी के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर, पॉलिसी अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर वैकल्पिक राइडर के रूप में उपलब्ध है। पॉलिसी अवधि के वक्त दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि का भुगतान एकमुश्त राशि के रूप में, मूल प्लान के अंतर्गत मिलने वाले डेथ बेनेफिट के साथ किया जाएगा। दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि के 180 दिनों के भीतर), दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 साल तक समान मासिक किस्तों में होगा और एक्सिडेंटल बेनफिट बीमा राशि के भावी प्रीमियम के साथ मूल बीमा राशि, जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर होती है, उसके भाग के प्रीमियम नहीं लिए जाएंगे।

