LIC New Children’s Money Back Plan Features and Full Details in Hindi: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का New Children’s Money Back Plan बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए बेहतरीन स्कीम है। योजना में 118 रुपए के रोज के निवेश के हिसाब से 25 लाख रुपए तक पाए जा सकते हैं। यह नॉन लिंक्ड मनी बैक प्लान है। कंपनी ने इसे खास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों की शिक्षा, शादी और बाकी जरूरतों को पूरा करने के मकसद से बनाया है। यही नहीं, पॉलिसी टर्म के दौरान इसमें बच्चे को रिस्क कवर मिलता है।

मान लीजिए कि प्लान के तहत 12 साल तक के बच्चे के लिए 10 लाख रुपए (कुल सम अश्योर्ड) बीमा लिया गया है। 25 साल पर उसके मैच्योर होने पर पॉलिसीधारक को 25 लाख रुपए से अधिक रकम मिलेगी, जिसमें मनी बैक वाली किस्तें भी शामिल हैं। यह पॉलिसी होल्डर को तय समय पर मिलेंगी।

पहले साल 4.5 फीसदी टैक्स के साथ प्रीमियम कुछ इस प्रकार होगाः

सालानाः 44127 (42227 + 1900)

अर्धवार्षिक: 22306 (21345 + 961)

तिमाही: 11273 (10788 + 485)

मासिक (ECS) : 3758 (3596 + 162)

YLY मोड एवरेज प्रीमियम/दिन के हिसाब से: 120

पहले साल के बाद 2.25% टैक्स के साथ इतना देना होगा प्रीमियम:

वार्षिक: 43177 (42227 + 950)

अर्धवार्षिक: 21825 (21345 + 480)

तिमाही: 11031 (10788 + 243)

मासिक (ECS) : 3677 (3596 + 81)

YLY मोड औसत प्रीमियम/दिन: 118

कुल चुकाया गया प्रीमियमः 1037198

पॉलिसी के 18वें साल पर दो लाख रुपए मनी बैक के तौर पर पॉलिसीधारक को मिलेंगे। 20वें वर्ष पर भी दो लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि 22वें साल पर फिर से दो लाख रुपए मनी बैक के रूप में दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा बोनस में 11 लाख 52 हजार रुपए, F.A.B. में तीन लाख 50 हजार रुपए भी मिलेंगे। मैच्योरिटी पर यानी कि 25वें वर्ष पर जो रकम (40 % SA + Bonus + F.A.B.) मिलेगी वह 19 लाख दो हजार रुपए होगी, जबकि कुल रिटर्न 25 लाख दो हजार रुपए होगा।

