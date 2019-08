लेना चाहते हैं LIC का Jeevan Amar Plan? अपनाएं ये सरल हैं तरीके

LIC Jeevan Amar Plan 855, How to buy or know about this New Non Linked Term Insurance Plan in Hindi: भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी नई बीमा पॉलिसी लेकर आया है। जीवन अमर (प्लान संख्या-855) नामक यह योजना नॉन लिंक्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान है। बदलते वक्त और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें एलआईसी ने कई नए और आकर्षक फीचर्स शामिल किए हैं। मसलन इस बीमा पॉलिसी के तहत नॉन स्मोकर्स (धूम्रपान न करने वालों) और महिलाओं को लिए अलग ब्याज दरें रखी गई हैं, जबकि प्लान के तहत 80 वर्ष तक किसी भी धारक को कवरेज मिलेगा।

इतना ही नहीं, डेथ बेनेफिट वाली रकम पीड़ित परिवार को किश्तों या फिर एकमुश्त दिए जाने का विकल्प भी दिया गया है। बीमा प्लान की ज्यादा जानकारी एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट- www.licindia.in पर पाई जा सकती है।

आप इसके अलावा नजदीकी एलआईसी ब्रांच या फिर कंपनी के बीमा कारोबार से जुड़े किसी एजेंट से भी इस बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, एलआईसी के हेल्पलाइन नंबर (022-68276827), मोबाइल ऐप्लीकेशन (MyLIC) और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स (फेसबुक, टि्वटर और यूट्यूबः एलआईसी इंडिया फॉरएवर) पर भी समय-समय पर इसकी जानकारी दी जाएगी।

LIC लाया नया प्लान Jeevan Amar, जानिए क्या चीजें है इसमें खास

वहीं, जो यूजर्स मोबाइल पर इस नई पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, वे अपने शहर के नाम का नाम 56767474 पर सेंड कर दें। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति कानपुर से इस बारे में जानकारी चाहता है, तो उसे KANPUR मैसेज में लिखकर संबंधित नंबर पर टेक्स्ट करना होगा।

