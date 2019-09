How to validate E-Aadhaar Card in Hindi: कभी सोचा है कि आधार कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (ई-कॉपी) पर डिजिटल सिग्नेचर के पास प्रश्न चिह्न (?) का निशान क्यों होता है और इसका क्या मतलब क्या होता है? दरअसल, हर आधार की सॉफ्ट कॉपी जारी होने के बाद इसमें इसी जगह पीले रंग का ? का सिबल आता है। प्रश्नचिह्न का निशान दर्शाता है कि उक्त व्यक्ति के ई-आधार में डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेट/वेरिफाइड नहीं है, जबकि इसे वेरिफाई करने के बाद इसी जगह पर हरे रंग का टिक/सही का निशान (✓) आने लगेगा। यानी तब आपका आधार कार्ड वैलिडेट हो चुका होगा। जानिए ई-आधार में डिजिटल सिग्नेचर वेरिफाई करने की प्रक्रियाः

– यह काम करते वक्त इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। सबसे पहले ई-आधार खोलें और ‘validity unknown’ के आइकन पर माउस से राइट क्लिक करें। फिर ‘Validate Signature’ के विकल्प पर जाएं।

– अब आपको सिग्नेचर वैलिडेशन स्टेटस वाली विंडो मिलेगी। वहां ‘Signature Properties’ पर क्लिक करें। आगे ‘Show Certificate’ पर जाएं।

– वेरिफाई करें कि सर्टिफिकेशन पाथ ‘NIC sub-CA for NIC 2011, National Informatics centre’ नाम से है। यह ‘NIC sub-CA for NIC 2011, National Informatics centre’ द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट के ओनर के तौर पर पहचान लिया जाएगा।

– फिर सर्टिफिकेशन पाथ ‘NIC sub-CA for NIC 2011, National Informatics centre’ को मार्क कर लें और ‘Trust’ टैब पर क्लिक करने के बाद ‘Add to Trusted Identities’ पर जाएं।

– आगे सिक्योरिटी क्योस्चन पूछा जाए तो जवाब में ‘OK’ कहें। ‘Use this certificate as a trusted root’ वाले सेक्शन में सही का निशान चुन लें और फिर दो बार ‘OK’ पर क्लिक करें। अंत में ‘Validate Signature’ का बटन दबाएं, ताकि वैलिडेशन प्रोसेस पूरी हो सके।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App