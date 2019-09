Aadhaar Card News in Hindi: आधार कार्ड का एनरॉलमेंट बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर आपसे कोई एजेंट या फिर ऑपरेटर इसके लिए पैसे मांगे तो उसे मना कर दें। फिर भी वह इस काम के लिए रुपए की मांग करे, तब आप उसकी शिकायत यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) को दे सकते हैं।

पीड़ित को इसके लिए यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर ग्रीविएंस रीड्रेसेल फॉर्म भरना होगा। इस दौरान नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर और समस्या आदि के बारे में पूछा जाएगा। शिकायतकर्ता इसके अलावा help@uidai.gov.in और emailhelp@uidai.gov.in पर भी मेल लिख कर शिकायत दे सकते हैं।

यही नहीं, पीड़ित टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर के भी UIDAI तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बता दें कि आधार मौजूदा समय में हर देशवासी की पहचान और अहम दस्तावेज बन चुका है। आधार की सेवाएं बैंक शाखा, डाकघरों और यूआईडीएआई के चलाए आधार केंद्रों से ली जा सकती हैं।

यूआईडीएआई के मुताबिक, इन तीनों ही जगहों पर आधार एनरॉलमेंट (बनवाना) बिल्कुल निःशुल्क है। अगर किसी व्यक्ति का बच्चा 5 साल या फिर 15 साल का हो चुका है, तब उसके बच्चों के आधार में बायोमीट्रिक अपडेशन भी फ्री में होगा।

वहीं, आधार कार्ड में नाम, पता, फोटो या अन्य चीजें सही कराने के लिए सेवा शुल्क सिर्फ 50 रुपए है। अगर इससे अधिक रुपए कोई कहीं मांगे तो आप उक्त व्यक्ति को निर्धारित रेट बता दें या उसकी शिकायत यूआईडीएआई को दे सकते हैं।

अगर बिना लाइन में लगे यह काम कराने हैं, तब आधार की वेबसाइट से इस चीज के लिए अप्वॉइंटमेंट ले लें। फिर वहां जाएं और बिना लाइन में लगे काम कराएं।

