IRCTC काफी सस्ते में करा रहा ‘अद्भुत भूटान’ का सफर, जानें ऑफर

गर्मी का मौसम हर दिन के साथ नई करवट ले रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में हम सभी का मन करता है कि कुछ दिन के लिए किसी ठंडी जगह पर घूम लिया जाए। हमारी इसी इच्छा का भारतीय रेलवे ने ख्याल रखते हुए एक बेहतरनी टूर पैकेज निकाला है। इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पैकेज का नाम है अद्भुत भूटान। इसमें रेलवे ने यात्रियों को कई सुविधाएं दी हैं। यह पांच रात और 6 दिन का पैकेज है इसमें आपको पारो, थिंपू और पुनाखा की सैर कराई जाएगी।

इस टूर की शुरुआत 16 जून 2019 को होगी। रेलवे ने इस टूर पैकेज की कीमत दो व्यक्तियों के लिए 44,700 रखी गई है। इसमें यात्रियों को इकॉनमी क्लास से हवाई सफर करवाया जाएगा। पैकेज के मुताबिक यात्रियों को नाश्ता और डिनर करवाया जाएगा। इसके साथ ही प्रति दिन एक पानी की बोतल भी दी जाएगी। पांच रात के दौरान यात्री एक रात पुनाखा, 2 रात थिम्पू और 2 रात के लिए पारो में ठहरेंगे।

Adbhut #Bhutan offers excursions to the most prominent tourist attractions in Bhutan that include Memorial Chorten, Simtokha Dzong, Dochula View Point, National Museum of Paro and Tiger’s Nest Temple. For #Booking, please visit https://t.co/iuLvrBC8Nx#tourism #irctc pic.twitter.com/ox1KvQ6Gge

— IRCTC (@IRCTCofficial) April 22, 2019